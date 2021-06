Ce cutter « Old School » est le Jugaad Internet pour couper cette tranche de gâteau parfaite

Obtenir la part parfaite de ces gâteaux d’anniversaire peut sembler une tâche assez facile, mais lorsque vous essayez réellement de le faire, tout finit par être désordonné. Cependant, ce coupe-gâteau à l’ancienne vraiment cool qui figurait dans une vidéo virale récente pourrait mettre fin au problème désordonné et découper la portion parfaite du gâteau lors de la prochaine fête d’anniversaire. Le clip qui a été initialement partagé sur TikTok par une utilisatrice nommée Anna Kristin la montrait utilisant ce cutter à l’ancienne pour couper le gâteau lors de la fête d’anniversaire de son père. Anna et son père ont trouvé cet outil très pratique dans une friperie voisine et ont décidé de l’acheter.

Peu de temps après sa mise en ligne, la vidéo a attiré beaucoup d’attention en ligne et a été vue plus de 3,4 millions de fois sur la plate-forme de partage de courtes vidéos. La réponse écrasante sur TikTok a incité Anna à partager ce clip sur sa page Instagram.

La vidéo commence avec Anna plaçant l’outil en acier en forme de pince au sommet du gâteau. Les pinces en forme de V sont parfaites pour extraire une tranche du gâteau et elle l’enfonce doucement dans le gâteau. Découpant le gâteau en une tranche parfaite, Anna utilise le cutter pour soulever la portion et la sert dans une assiette pour servir – et tout cela sans aucun gâchis.

Regardez la vidéo ici:

La vidéo a également été reçue avec écrasante sur Instagram et les utilisateurs ont publié leurs commentaires appréciant la commodité de ce coupe-gâteau et ont exprimé leur souhait d’en obtenir un pour eux-mêmes. Pendant ce temps, certains utilisateurs n’ont pas pu s’empêcher de baver devant les visuels satisfaisants de la coupe de gâteau sans gâchis.

Nous sommes sûrs que ce cutter sera bientôt de retour en demande, après tout, qui n’aime pas une tranche parfaite d’un gâteau ?

Que pensez-vous de cette vidéo de coupe de gâteau?

