Ce crossover Mera Dil Yeh Pukare Aaja-Sooryavansham vous laissera en fractionné

Si vous n’avez pas vécu sous un rocher, vous êtes sûrement tombé sur la vidéo de danse virale d’une fille pakistanaise nommée Ayesha sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. La jeune fille de 18 ans a écouté une version remixée de la chanson Mere Dil Yeh Pukare Aaja de Lata Mangeshkar du film Nagin de 1954, avec Vyjayanthimala, lors du mariage de sa meilleure amie. Depuis les trois dernières semaines, la performance de danse d’Ayesha a pris d’assaut les médias sociaux et beaucoup ont créé leurs propres bobines sur la chanson, capitalisant sur la nouvelle popularité de la chanson. La dernière vidéo de cette chanson tendance est un croisement de Mere Dil Ye Pukare Aaja avec le film de 1999 Sooryavansham.

Le film vedette d’Amitabh Bachchan lui-même a fait l’objet de nombreux mèmes sur Internet au fil des ans, principalement en raison de sa diffusion plus que fréquente sur une certaine chaîne de télévision. Nous sommes à la fin de 2022 et Sooryavansham fait toujours partie des tendances et des blagues auxquelles les millénaires et les Gen-X peuvent s’identifier. Maintenant, le dernier en date laisse les utilisateurs divisés.

Dans Sooryavansham, Amitabh Bachchan tient un double rôle de père et de fils. À la fin du film, il est montré que le père, le patriarche strict de la famille, se lance de manière inattendue dans une danse. Les créateurs de mèmes ont maintenant supprimé la bande originale et ajouté la version remixée de la chanson Lata Mangeshkar à la vidéo. Le résultat est tout simplement hilarant.

La vidéo a été visionnée plus de 13 millions de fois jusqu’à présent, tandis que plus de 10 millions de personnes l’ont aimée. Le clip a été partagé il y a une semaine et continue de faire le buzz sur Internet.

