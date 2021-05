Ce créateur de TikTok gagne de l’argent en vendant des conseils financiers

Tori Dunlap a lancé sa première entreprise à 9 ans.

Au moment où l’entrepreneur de 26 ans a atteint le lycée, elle disposait d’un réseau de 15 distributeurs automatiques qui tiraient de l’argent 24 heures sur 24.

Mais les profits n’étaient pas la seule chose que Dunlap a reçue.

L’entreprise s’est traduite par de nombreuses leçons sur la vie et l’argent, selon Dunlap, fondateur de la société axée sur les femmes société d’éducation financière Her First 100K.

« J’ai appris à accepter le rejet. J’ai appris ce qu’étaient les profits et les pertes. J’ai appris que je ne pouvais pas développer mon entreprise tant que je n’avais pas l’argent pour le faire », a déclaré Dunlap.

Le résident de Seattle revendique maintenant plus de 1,5 million d’abonnés sur TikTok et a dégagé plus de 100000 dollars de bénéfices en un seul mois de son entreprise pour commencer 2021.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment Dunlap est passée du blogging pendant son temps libre à la gestion d’une entreprise prospère.

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Grandir avec Acorns + CNBC.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.