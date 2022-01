Ce créateur a créé une robe à code QR pour explorer les sites antiques d’Égypte

Présentant une fusion créative de technologie et de vêtements, un designer égyptien a réussi à rendre l’exploration de la riche histoire du pays plus à la mode. Alaa Ahmed El-Sheishtawy, propriétaire de la marque Pharose, a créé un moyen innovant pour les touristes de combiner la mode égyptienne antique avec les technologies de l’information. Selon une vidéo partagée par Reuters, la robe conçue par El-Sheishtawy comprend des motifs de pharaons égyptiens dans ses créations. Il y a un code QR attaché à la robe qui donne aux touristes un guide de tous les lieux d’attraction du pays. La lecture du code QR à l’aide des téléphones portables permettra aux touristes d’accéder à des applications qui répertorient les noms, les adresses, la disponibilité et les prix de nombreux sites égyptiens, a rapporté Reuters. El-Sheishtawy a ajouté : « Il existe également des informations sur les artefacts disponibles sur chaque site que les touristes peuvent utiliser pour en savoir plus sur ce qu’ils regardent, surtout s’ils n’ont pas de guide ».

L’Égypte attire des touristes du monde entier, principalement dans la capitale du Caire, où se trouvent les pyramides. Plusieurs musées de la ville exposent les momies découvertes dans la région.

Considérant à quel point le tourisme joue un rôle essentiel dans l’économie égyptienne, la dernière innovation d’El-Sheishtawy attirera certainement les clients. Le créateur de mode a déclaré à Reuters que la robe avait été créée à l’origine pour un projet de fin d’études universitaires. El-Sheishtawy a également créé d’autres modèles et souhaite étendre sa marque en incluant également des options pour hommes et enfants. El-Sheishtawy pense que ses créations sont particulièrement utiles aux touristes qui n’ont pas de guide avec eux. Les informations fournies par le biais du code QR peuvent guider les touristes à l’ère numérique.

« La deuxième caractéristique est la disponibilité des attractions égyptiennes telles que les musées, les mosquées et les ruines antiques. Les informations disponibles aideront les touristes à planifier leur journée par nom, adresse, heures d’ouverture et plus encore », a-t-elle déclaré.

