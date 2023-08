Nouvelles

Durée 3:08

Pour la Biennale de Bonavista, le sculpteur inuit Billy Gauthier n’a eu qu’une semaine pour travailler sur sa plus grande toile : une toile de 600 livres. crâne de baleine. Gauthier a travaillé jour et nuit, sculptant ce qu’il appelle sa pièce la plus importante. Cliquez pour voir la sculpture et entendre le message qui se cache derrière elle.