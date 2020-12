Comme vous le savez, vous ne devez pas nous croire sur parole. En plus du coussin de siège déclaré Choix d’Amazon, des milliers de vraies personnes ne jurent que par lui, lui donnant un examen cinq étoiles.

« Bref, ce produit m’empêche d’avoir à prendre un rendez-vous hebdomadaire avec un chiropraticien », a écrit un client heureux. « Je ne saurais trop vous recommander d’acheter cet article si vous souffrez de TOUT TYPE DE DOULEUR AU BAS du dos en restant assis pendant de longues périodes.

Cet heureux client est tout à fait d’accord. « J’ai une sciatique et cela aide à soulager la pression de m’asseoir. C’est un excellent coussin en mousse à mémoire de forme pour les chaises de bureau ou votre canapé. Vous pouvez vraiment sentir la différence. »

Et cette revue, intitulée, le résume vraiment: « Je souffre depuis plus de 10 ans de maux de dos chroniques et de sciatiques atroces. Le mal de dos est constant et la sciatique va et vient. Parfois juste pendant quelques heures, parfois des semaines ou des mois. J’ai essayé de nombreux oreillers différents au fil des ans, et c’est de loin le meilleur pour un soulagement en position assise. J’utilise actuellement celui-ci sur ma chaise d’ordinateur, mais je l’ai également utilisé sur mon fauteuil inclinable , car la sciatique ne se soucie pas du confort de la chaise. Ils sont tous pareils avec la sciatique. Cela m’a vraiment aidé, et je pense en acheter un supplémentaire pour ma voiture. «