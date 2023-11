Ce coureur a terminé dernier au marathon de New York. Ce n’était pas facile.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La dernière place n’est généralement pas une raison de se réjouir. Mais pour Joel Kaufman, fermer la marche dimanche au marathon de New York a été « l’un des grands moments » de sa vie. En terminant la course en 8 heures 43 minutes et 34 secondes, Kaufman est devenu le dernier finisseur officiel de la course de 26,2 milles. Son classement parmi les coureurs : 51 258ème place. (Plus de 100 concurrents supplémentaires en fauteuil roulant et en vélo à main également concouru.)

Terminer dernier Ce n’était pas quelque chose que le résident de Queens, âgé de 65 ans, s’attendait à ce qu’il arrive ou savait même qu’il avait accompli lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée les deux bras levés vers 20h17 à Central Park. Mais lundi, un responsable des New York Road Runners, qui organisent le marathon de New York, a appelé Kaufman pour l’informer qu’il était la dernière personne à franchir officiellement la ligne d’arrivée.

“J’ai adoré chaque seconde”, a déclaré Kaufman à propos de la course. “Cela n’aurait pas eu d’importance si j’étais le dernier ou si j’étais mille personnes plus rapide.”

Le défi de déterminer la dernière place

Le marathon de New York se termine officiellement environ 8h30 après que la dernière vague de coureurs ait franchi la ligne de départ, vers 11h30 du matin. Cela signifie que tout participant qui franchissait la ligne d’arrivée avant 20 heures, à quelques minutes près, était toujours considéré comme un finisseur officiel, a déclaré le directeur de course Ted Metellus.

L’heure limite est en place afin que les agences municipales disposent d’un calendrier général du moment où les coureurs et le personnel de course seront sur le parcours, a-t-il expliqué. “Les actifs et les ressources commencent à se consolider après un certain temps”, a déclaré Metellus. “Nous commençons à réduire les choses.”

Lors de la course de cette année, l’équipe de chronométrage a contacté Metellus peu avant 20h15 afin qu’il puisse identifier le finaliste officiel. Kaufman s’est avéré être le prochain coureur à franchir la ligne d’arrivée, terminant la course à un rythme de 19:59 par mile. L’attendait une foule petite mais bruyante de spectateurs qui l’acclamaient.

Kaufman, un ancien professeur de mathématiques à la retraite, a pris son temps pour s’en imprégner. « L’ambiance de fête était incroyable », a-t-il déclaré. «J’avais les bras levés. J’étais un super-héros.

Mais déterminer la dernière place peut être compliqué. Certains finisseurs officiels ont en fait couru plus lentement que Kaufman, mais ils ont terminé plus tôt parce qu’ils avaient commencé la course plus tôt. Et même si Kaufman restera le dernier finaliste officiel, sa place de 51 258 pourrait changer à mesure que les organisateurs de la course vérifient les résultats de la course.

Et puis il y a les retardataires, ceux qui ont continué à courir même après la fin de la course. Plus de 40 coureurs ont franchi l’arrivée après Kaufman. Leurs temps sont répertoriés sous « catégories de résultats spéciaux » sur le site Web du marathon de New York.

La dernière finaliste non officielle serait Francine Silver, 50 ans, de Rahway, NJ, qui n’a atteint la ligne d’arrivée qu’à 23 h 11.

« Au début, j’étais un peu gênée, mais il y avait tellement d’encouragements », a-t-elle déclaré. “Si vous devez de toute façon être l’arrière du packer, pourquoi ne pas être emblématique et finir bon dernier ?”

Kaufman savait qu’il serait en queue de peloton, mais son temps d’arrivée a été plus lent que prévu. Lors de la course de dimanche, Kaufman pensait qu’il resterait sur le parcours pendant sept heures en utilisant une méthode de « marche-marche » : deux minutes de marche rapide en alternance avec une minute de marche lente.

Mais vers le 11ème kilomètre, il a commencé à avoir des ampoules au pied. C’est à ce moment-là, a déclaré Kaufman, qu’il a remarqué un coureur qui semblait avoir des difficultés. Il lui a dit qu’ils atteindraient tous les deux la ligne d’arrivée. Cela l’a motivé à continuer, a déclaré Kaufman.

Kaufman a complété 10 marathons, dont six à New York, qu’il a terminés pour collecter des fonds pour Team in Training, un organisme de bienfaisance qui soutient la Leukemia & Lymphoma Society. Il a déclaré qu’il avait couru la course pour la première fois en 2015 pour honorer l’un de ses amis qui avait reçu un diagnostic de leucémie, et qu’il avait depuis collecté environ 100 000 $ avec Team in Training.

Kaufman a déclaré que l’expérience a été « une bénédiction ». Il a apprécié que les spectateurs attendent et encouragent les coureurs en queue de peloton comme lui. Il conseille aux autres coureurs de ressentir l’énergie de la foule et de reconnaître les personnes qui viennent vous soutenir sur le parcours.

“Peu m’importe la vitesse à laquelle vous prévoyez d’aller, vous vous arrêtez, vous les serrez dans vos bras, vous prenez une photo avec eux, parce que c’est ce dont vous vous souviendrez dans 10 ans”, a-t-il déclaré.