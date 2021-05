Ce couple vend du désinfectant pour les mains en vrac

Vous n’êtes probablement pas allé à un concert live en 2020.

La majorité des festivals, foires et événements sportifs ont été annulés à travers le monde en 2020 pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

La société d’Alex et Kelsey Carroll, Toss Up Events, a conçu et géré des expériences uniques pour les fans lors d’événements sportifs majeurs à travers le pays.

Les annulations remplissaient leur calendrier une par une au fur et à mesure que les commandes au foyer étaient émises dans tout le pays.

Les Carroll ont donc demandé à tous leurs employés d’emballer leur équipement et de le rapporter au siège de l’entreprise à Dallas. Ils n’avaient aucune idée de la date de retour des affaires.

Kelsey Carroll a eu l’idée de construire des stations de désinfectant pour les mains personnalisées qu’elles pourraient utiliser lorsque leur activité d’événements en direct redémarrerait. Le couple, qui a deux enfants en bas âge, a créé des Stand Up Stations pour capitaliser sur leur nouvelle idée d’entreprise.

En 11 jours, ils avaient un produit prêt à être vendu. Ils ont converti leurs employés itinérants en force de vente à distance et ont commencé à vendre à toutes les entreprises qu’ils pouvaient. En 2020, l’entreprise a généré plus de 7 millions de dollars de ventes.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont le couple a construit son entreprise et pour entendre ses meilleurs conseils pour les entrepreneurs potentiels.

En savoir plus sur Invest in You:

Un auteur « irrationnel prévisible » dit que c’est ce que les investisseurs devraient faire pendant la pandémie

Le coronavirus a contraint ce couple à une quarantaine de 27 jours au cours de leur croisière de lune de miel

Comment se préparer pour un membre de la famille avec COVID-19

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.