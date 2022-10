Ce couple malentendant et malentendant tient un stand sain de Pani Puri à Nashik

Un couple malentendant et malentendant tient un stand de pani puri à Nashik et leurs sourires éclatants ont illuminé Internet. Dans une vidéo partagée par le vlogger culinaire Instagram “Street Food Recipes”, le couple peut être vu partager avec joie comment il aborde le métier. L’homme démontre par ses gestes de la main comment les deux ont leurs handicaps physiques et comment ils travaillent ensemble. Ils communiquent également avec leurs clients par des gestes simples. Par exemple, on peut voir la femme confirmer le niveau d’épice requis d’un client en utilisant des gestes.

Le petit stand hygiénique et soigné vend des pani puris près de l’hôtel Jatra, Adgaon Naka, Nashik. Tout ce qu’ils vendent est fait maison, y compris les puris. Le vlogger culinaire a également salué l’hygiène avec laquelle le couple gère son stand. « Tout ce qu’ils servent est fait maison par eux, même les puris. J’aime vraiment la façon dont ils maintiennent la propreté tout en servant la nourriture. Ce couple est le véritable influenceur que notre génération devrait suivre et apprendre », lit-on dans la légende.

«Ils avaient quelque chose de spécial qui manque à de nombreux couples même lorsqu’ils ont tout. Que Dieu les bénisse », a commenté un utilisateur d’Instagram. « Tout le monde devrait venir ici et remonter le moral ! Vraiment inspirant », a déclaré un autre. “Plus de pouvoir pour eux”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Récemment, un rapport a fait surface sur un homme malvoyant de 62 ans de Telangana qui a donné l’exemple à des personnes de tous horizons en réparant des moteurs de pompes agricoles en descendant des puits dans des terres agricoles au cours des 50 dernières années. Rajaiah, originaire du village de Manikyapur dans le mandal de Bhimadevarapalli du district combiné de Karimnagar, a perdu la vue après avoir consommé des médicaments fabriqués localement lorsqu’il était enfant. À un moment donné, son père lui a même conseillé de demander l’aumône pour gagner sa vie.

Rajaiah n’a pas écouté. Il a perçu sa déficience comme un défi et a appris le métier de réparer les moteurs des groupes motopompes agricoles en peu de temps. Bientôt, il devient populaire comme mécanicien de moteurs agricoles dans son village natal ainsi que dans les villages environnants.

