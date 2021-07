Ce couple japonais âgé dans des tenues assorties se donne des objectifs relationnels majeurs

Les couples de personnes âgées sont certainement les plus mignons. Il y a un dicton très célèbre en hindi selon lequel les personnes âgées sont semblables aux enfants et sont donc tout aussi adorables. Maintenant, et si vous voyiez un couple de personnes âgées qui s’habille également avec des vêtements assortis, ne serait-ce pas encore plus mignon ? Il y a un couple japonais qui fait ça. Marié depuis 41 ans et connu sous le nom de « Bon » et « Pon », le nom du couple est Tsuyoshi et Tomi Seki. Là, les images ont secoué Internet. Le couple a un compte Instagram appelé ‘bonpon511’.

Avec un suivi de 830 000 abonnés, le dernier message sur leur poignée a été téléchargé il y a deux jours dans lequel le couple peut être vu portant des tenues similaires. Tout a commencé lorsque leur fille a publié pour la première fois une photo de ses parents portant des tenues assorties sur son compte Instagram. Elle est devenue virale et a reçu un certain nombre de likes et de commentaires. Depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière pour le magnifique couple. Ils publient régulièrement des photos d’eux-mêmes debout ensemble, portant des tenues assorties. Le beau vieux couple était amoureux de l’université avant de se marier.

C’est en 2018 que leur compte est devenu populaire. Dans une conversation avec The Guardian, Tomi a déclaré que cela les rendait heureux d’être appelés icônes de style dans les médias, mais ce n’est pas ainsi que le couple se voit. Elle a également dit qu’ils portaient des vêtements peu coûteux et simples ; qui peut être acheté par n’importe qui. Le fait amusant est qu’auparavant, elle n’aimait pas l’idée de porter des vêtements assortis parce qu’elle trouvait cela embarrassant. Mais, l’âge auquel elle est maintenant, elle ne se sent plus de cette façon.

Le couple n’a pas eu beaucoup de temps l’un pour l’autre à ses débuts, car Tsuyoshi travaillait jour après jour. Maintenant, avec cette activité qu’ils ont commencée après la retraite, ils passent beaucoup de temps ensemble. Les tenues dépendent de leur humeur ce jour-là. Ils ont également collaboré avec un designer local pour proposer des vêtements accessibles à tous.

