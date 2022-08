Ce couple en mission spéciale « bombarde de fleurs » les rues de San Francisco

On nous a conseillé de planter des arbres depuis que nous étions très jeunes, mais en raison d’un certain nombre de facteurs, nous manquons toujours de contribuer à l’environnement autant que nous l’aurions voulu. On peut s’inspirer de ce couple de San Francisco qui fait sa part pour la faune en plantant des fleurs sauvages afin qu’elles attirent les pollinisateurs dont la population diminue rapidement ces dernières années. Jetez un œil à la technique du ‘Guerilla Gardening’ que le couple pratique.

Shalaco et Phoenix McGee tirent le meilleur parti de leurs pauses de travail lorsqu’ils se promènent dans leur quartier et plantent des graines de fleurs sauvages dans des espaces vides. Le couple était préoccupé par le déclin de la population de pollinisateurs, ils ont donc pris l’initiative dans l’espoir que les pollinisateurs reviennent dans leur localité et aident à la végétation.

Les deux organisent également des ateliers de sensibilisation dans les écoles et les unités d’éclaireuses afin d’encourager les gens à jardiner en général et de les éduquer sur l’importance des pollinisateurs. Ils ont un bon suivi sur TikTok où leur travail est apprécié par les passionnés de jardinage et ils espèrent obtenir le soutien des gens pour leur cause.

Dans une interview donnée à CBS News, Shalaco a déclaré : « Ils [Girl Scouts] déguisez-vous en abeilles et nous leur parlons des pollinisateurs et des avantages de cela et introduisons simplement la prochaine génération à cela et les mettons en quelque sorte en contact avec la nature.

Les fleurs sauvages sont une bénédiction pour l’environnement car elles nécessitent moins d’eau pour pousser, ce qui est un avantage en période de sécheresse. Selon les rapports de NowThis, ils améliorent la santé des sols et créent des habitats pour la faune locale. Shalaco et Pheonix ont commencé par planter un buisson d’aloès lors de leur premier rendez-vous, et n’ont pas regardé en arrière.

