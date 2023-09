Ce couple de superstars a dû se séparer après que sa famille a menacé de le tuer, elle ne s’est jamais mariée, il s’est enfui avec sa co-star

Deux superstars sont sorties ensemble pendant trois ans et envisageaient de se marier, mais ont dû se séparer lorsque sa famille a menacé de le tuer.

Il y a eu plusieurs romances dans le monde du cinéma qui n’ont pas abouti à une fin heureuse. De nombreux couples de stars se sont séparés après que leurs chemins se soient séparés et si certains ont évolué, d’autres pas tout à fait. Une de ces tristes histoires remonte aux années 1950, lorsque deux étoiles montantes de Bollywood ont été forcées de se séparer lorsque la famille de l’actrice a menacé de tuer son petit ami héros. L’héroïne au cœur brisé est restée célibataire toute sa vie.

L’histoire d’amour de Dev Anand et Suraiya

Le légendaire Dev Anand aurait eu 100 ans s’il était en vie aujourd’hui. L’acteur, né le 26 septembre 1923, est entré au cinéma au milieu des années 40. À la fin des années 40, il a commencé à jouer des rôles principaux aux côtés de Suraiya, la chanteuse-actrice de 19 ans qui était elle-même en passe de devenir une célébrité. Les deux ont été associés dans plusieurs films commençant par Vidya et jusqu’à Afsar. En 1948, ils entament une liaison amoureuse qui durera trois ans. Tout a commencé lorsque Dev Anand lui a sauvé la vie lorsqu’un bateau sur lequel Suraiya se trouvait a chaviré pendant le tournage. Au début des années 50, Dev Anand était l’un des trois héros principaux des films hindi (après Dilip Kumar et Raj Kapoor), tandis que Suraiya était elle-même une star bancable. Ensemble, ils sont devenus le premier couple indépendant de Bollywod en Inde.

Quand la famille de Suraiya a menacé de tuer Dev Anand

Alors que Suraiya et Dev étaient très amoureux, la famille de l’actrice était contre le match. Suriya. Dont le nom complet était Suraiya Jamal Sheikh, était musulmane et sa famille conservatrice n’était pas favorable à son mariage avec Dev Anand, issu d’une famille hindoue. Au départ, la famille de Suraiya a accueilli Dev Anand en pensant qu’ils étaient amis et collègues, mais lorsque la nouvelle de leur histoire d’amour leur est parvenue, la chaleur a disparu. Dev Anand a finalement proposé à Suraiya et lui a offert une bague d’une valeur de Rs 3 000. Dans une interview accordée à Star and Style des années plus tard, l’actrice a déclaré qu’elle avait dû se retirer parce que sa grand-mère et son oncle maternel avaient menacé de tuer Dev Anand.

Les vies ultérieures de Suraiya et Dev Anand

Suraiya avait 22 ans lorsqu’elle et Dev Anand se séparèrent en 1951. Sa grand-mère l’empêcha même de signer des films avec lui. Le cœur brisé, Suraiya est restée célibataire jusqu’à sa mort à l’âge de 74 ans. Dev Anand a rencontré l’actrice Kalpana Kartik sur les tournages de Taxi Driver en 1953 et les deux sont tombés amoureux. L’année suivante, ils se marient en secret. Les deux ont deux enfants – Suniel Anand et Devina Anand.