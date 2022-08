Ce couple de retraités a quitté les États-Unis et a acheté une maison au Portugal pour 534 000 $. Jetez un coup d’œil à l’intérieur

En 2015, ma femme Noki, ma fille Evie et moi avons pris des vacances à Lisbonne, au Portugal. Nous sommes immédiatement tombés amoureux du beau temps, du bruit des téléphériques et des personnes les plus accueillantes que nous ayons jamais rencontrées en voyage. À l’époque, nous vivions près de Washington DC, j’avais pris ma retraite au début de la quarantaine après une carrière juridique, et pendant que Noki travaillait comme infirmière, nous avions également un portefeuille d’investissement qui versait suffisamment de dividendes pour vivre. Cela signifiait que nous pouvions nous permettre de prendre un congé sabbatique – et Lisbonne semblait être une possibilité prometteuse.

À peine deux jours après le début de nos vacances, nous avons commencé à planifier notre déménagement. Le propriétaire de notre Airbnb nous a mis en contact avec un agent immobilier et nous avons réservé quelques appartements à visiter pendant notre voyage. Après avoir examiné quelques espaces, nous avons décidé que nous voulions un réparateur pour obtenir plus de pieds carrés pour notre argent. Nous n’avions prévu de vivre au Portugal que pendant environ deux ans, donc trouver la maison “parfaite” n’était pas si important pour nous.

La recherche de la famille s’est terminée par un appartement de deux chambres de 1 300 pieds carrés dans le Barrio Alto, un quartier connu pour sa vie nocturne animée. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Nous avons dû regarder plus de 100 appartements en ligne. Lorsque Noki et Evie sont retournés aux États-Unis, je suis resté pour voir plus d’endroits en personne. La recherche s’est finalement terminée par un appartement de deux chambres de 1 300 pieds carrés dans le Barrio Alto, un quartier connu pour sa vie nocturne animée. En quittant les lieux, j’ai remarqué une tuile sur le mur avec une citation gravée de Fernando Pessoa, un poète portugais, qui disait : “Je ne sais pas ce que demain apportera”. Ces mots ressemblaient à une invitation à m’accueillir, moi et ma famille, à bras ouverts pour une nouvelle aventure.

“Sur le papier, cet appartement n’aurait pas été mon premier choix”, déclare Alex. “Mais j’ai appris que sauter le pas pour quelque chose qui vous apporte de la joie, même si cela semble incertain, en vaut la peine.” Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Mon agent immobilier et moi nous sommes assis dans un café et avons négocié des allers-retours avec le propriétaire par SMS. Lorsque la transaction a été conclue, nous avons atterri sur un prix d’achat de 533 554 $ (hors commission de courtage et taxes). Nous avons viré le premier acompte de 10 % au propriétaire, ce qui était un peu déconcertant car il n’y avait pas de vérification de crédit et une diligence raisonnable limitée. Tout a été convenu par poignée de main. Nous avons contracté un nouveau prêt sur notre maison à Washington, DC qui nous a donné 600 000 $, et avons payé le reste de l’appartement de Lisbonne en espèces.

“Les jardins et les cours partagés qui entourent le bâtiment m’ont attiré vers l’espace”, explique Alex. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Nous avons gardé notre maison américaine entièrement meublée et l'avons louée pour subventionner nos frais de logement dans les deux pays. Et après qu'Evie ait terminé le collège en 2015, nous avons déménagé au Portugal avec six bagages enregistrés et une ardoise vierge. Actuellement, nos frais de logement mensuels à Lisbonne sont : Impôts fonciers : 50 $ Frais d'entretien : 400 $ Électricité : 225 $ Eau : 23 $ Wi-Fi et téléphones portables: 91 $ Total: 789 $

: 50 $ Frais d’entretien : 400 $

: 400 $ Électricité : 225 $

: 225 $ Eau : 23 $

: 23 $ Wi-Fi et téléphones portables: 91 $ Total: 789 $

Vivre dans l’histoire : dans notre appartement à Lisbonne

Les parties communes du bâtiment sont couvertes de tuiles historiques bleues et blanches, ou “azulejos” en portugais. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Notre appartement est situé dans l’un des plus anciens bâtiments intacts de Lisbonne : le Convento dos Inglesinhos, un complexe clos de jardins, une église et des cloîtres convertis. À l’intérieur du bâtiment vieux de 400 ans se trouvent des espaces communs recouverts de carreaux bleus et blancs historiques datant de 100 ans.

C’est une tuile avec une citation gravée du poète Fernando Pessoa qui a convaincu Alex de “faire un acte de foi” et de faire une offre pour l’appartement. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Lorsque vous entrez dans notre appartement, vous pouvez immédiatement comprendre pourquoi notre bâtiment a pu survivre au grand tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Les murs en pierre solides mesurent près de quatre pieds d’épaisseur à certains endroits ! Le salon et la salle à manger aux allures de loft sont l’endroit où nous passons la plupart de notre temps à boire du café, à suivre des cours en ligne et à manger ensemble. Les fenêtres donnent sur une cour fermée avec des oliviers.

Le salon et la salle à manger combinés de la famille accueillent les invités avec beaucoup de lumière naturelle et un design minimaliste. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Nous gardons l’espace peu fini. Après avoir déménagé d’une grande maison à un appartement, nous avons découvert que nous n’avions besoin que d’une petite quantité de meubles pour nous sentir à l’aise. À une extrémité de la pièce principale se trouve la cuisine, que nous avons rénovée en 2017 pour ajouter des armoires et un réfrigérateur à porte-poussoir que nos deux chats de 20 livres ne peuvent pas ouvrir. Sur toute la longueur du mur de notre cuisine se trouve une longue étagère à épices, qui nous aide à cuisiner dans différentes cuisines. Nous avons dépensé environ 200 000 $ au cours des sept dernières années en rénovations, en refaisant nos planchers et en installant des armoires et des placards dans tout l’appartement.

“Nous avons conçu notre cuisine rénovée autour de notre vaste étagère à épices”, explique Alex. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

A l’autre bout de l’appartement se trouve notre chambre. Nous partageons la salle de bain au bout du couloir, qui a une laveuse et une sécheuse, avec notre fille Evie.

La chambre d’Evie, la fille d’Alex, se trouve au bout du couloir, ce qui lui donne beaucoup d’intimité. Photo : João Esteves pour CNBC Make It

Et plus loin se trouve sa chambre.

Trouver une communauté au Portugal

Sur le papier, cet appartement n’aurait pas été mon premier choix. Je ne connaissais pas bien le pays ni le quartier, et refinancer notre maison aux États-Unis pour acheter un appartement dans un pays étranger était une étape risquée pour nous. Mais j’ai appris que sauter le pas pour quelque chose qui vous apporte de la joie, même si cela semble incertain, en vaut la peine.

Alex et Noki passent leur temps dans les jardins communaux à boire du vin, à traîner avec des voisins et à profiter de la vue sur le fleuve Tejo. Photo : João Esteves pour CNBC Make It