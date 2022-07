Ce couple de personnes âgées sous un parapluie sous la pluie fait fondre un million de cœurs

À une époque où trouver l’amour semble être une tâche énorme, notre cœur se remplit lorsque nous voyons quelque chose d’adorable. Vous vous demandez de quoi nous parlons ? Eh bien, retenez votre souffle car ce clip pourrait vous faire pleurer.

Une vidéo a fait surface partout sur Internet et elle gagne des milliers de cœurs. Il montre un couple de personnes âgées se déplaçant dans les rues sous un parapluie. Toute la vidéo a son ambiance avec une chanson significative jouée en arrière-plan. Les paroles disent: “Je t’aime toujours et tu sais que je t’aimerai toujours jusqu’à la fin des temps, je ne changerai pas d’avis.”

La légende de la vidéo disait: “N’est-ce pas fascinant d’avoir l’idée de l’amour éternel dans le monde où rien ne dure.” La section des commentaires est inondée de tant d’amour pour le couple.

L’un des utilisateurs a commenté: “Certaines promesses sont destinées à toujours.” Un autre a écrit : « Touché et béni !! Définition du véritable amour Décrit en quelques secondes Respect. Un autre a écrit: “Et il y a des gens comme vous qui inspirent chaque jour.”

La vidéo vient de Pune, Maharashtra. Sans le savoir, ce couple a inspiré de nombreuses personnes de leur côté à renforcer la relation et à la conserver pour toujours. De nos jours, c’est la chose la plus simple et la plus courante de mettre fin à une relation puis de se séparer à cause de chaque petite et grande chose. Là-bas, leur relation de longue date incitera sans aucun doute ceux qui veulent tout laisser tomber et passer à autre chose à deviner leur décision.

