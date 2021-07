Ce couple de personnes âgées répare les routes à Hyderabad, un nid-de-poule à la fois

Les nids-de-poule en Inde tuent des milliers de personnes chaque année et pour s’attaquer au problème, un couple de personnes âgées d’Hyderabad a décidé d’en réparer le plus possible dans sa ville. Au cours des 11 dernières années, le duo a dépensé de l’argent de sa poche pour réparer les nids-de-poule et niveler les routes. Pendant plus d’une décennie, le couple a conduit sur diverses routes et intersections très fréquentées de leur ville et utilise leur argent pour réparer les lacunes et les trous sur les routes de la ville afin de réduire le nombre d’accidents. Gangadhar Tilak Katnam, 73 ans, et son épouse Venkateshwari Katnam (64 ans) conduisent dans leur propre voiture, qu’ils appellent une « ambulance des nids de poule » et remplissent les nids-de-poule partout où ils les trouvent, a rapporté l’agence de presse ANI.

« J’ai décidé de le réparer moi-même. J’utilise l’argent de ma pension. J’ai rempli plus de 2 000 nids-de-poule jusqu’à présent et dépensé environ 40 lakh », a déclaré Gangadhar à ANI.

Telangana : Un couple de personnes âgées remplit des nids-de-poule à Hyderabad depuis 11 ans. J’ai déménagé ici après ma retraite des chemins de fer indiens. J’ai vu des accidents tous les jours, à cause des nids-de-poule. J’ai même pris l’affaire avec l’autorité concernée mais ça n’a pas été résolu : GT Katnam pic.twitter.com/tZiQlMKS8i – ANI (@ANI) 10 juillet 2021

Gangadhar, qui est affectueusement appelé le «médecin de la route», a déclaré qu’il avait décidé de s’engager sur cette voie après avoir vu d’innombrables accidents se produire à cause des nids-de-poule. c’est quand il a décidé de le faire par lui-même.

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé de réparer ces nids-de-poule tout seul », a-t-il déclaré à ANI. Un ancien employé des chemins de fer indiens, après 35 ans de service, Gangadhar et sa femme avaient déménagé à Hyderabad et il avait rejoint une société de logiciels en tant qu’ingénieur Mais le mauvais état des routes de la ville et l’accident l’ont poussé à quitter son travail et à le faire à la place.

Les efforts de Gangadhar ont également commencé à porter leurs fruits et un certain soutien de la part des autorités. Ils sont venus le voir avec les choses nécessaires dont il a besoin pour faire son travail. Il a également lancé une organisation appelée ‘Sramadhan’ où les gens font des dons volontairement pour acheter du matériel pour les nids-de-poule.

« De nombreux problèmes peuvent être résolus très facilement si tout le monde commence à s’entraider. Route par route, nous faisons la différence », a-t-il déclaré, cité par l’ANI.

De la même manière, un flic de Mysuru a récemment dépensé de l’argent de ses propres poches pour combler les nids-de-poule sur les routes.

Des nids-de-poule sur une route de cinq kilomètres entre Madapura et K Belattur, qui relie le temple Chikkadevamma à HD Kote taluk, causaient de graves problèmes aux automobilistes et aux piétons. Après que les demandes répétées et les mémorandums aux fonctionnaires et aux élus n’ont suscité aucune réponse, les habitants ont demandé à S Doreswamy, un sous-inspecteur adjoint de la police, de les aider.

Doreswamy du poste de police HD Kote, qui est connu comme un flic respectueux des gens, a ensuite contribué Rs 3 lakh de sa propre poche à la cause avec sa femme Chandrika de Rakshana Seva Trust. Il a également prêté main forte aux ouvriers pendant qu’ils réparaient la route. Armé d’une pelle, l’officier a aidé les ouvriers à boucher les nids-de-poule.

