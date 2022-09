Ce couple de la Colombie-Britannique a trouvé un médecin en plaçant une annonce dans un journal. D’autres espèrent copier leur succès

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Le système de santé canadien est-il en crise ?

Il a fallu que sa femme publie une annonce dans le journal local, mais Michael Mort a finalement trouvé un médecin de famille.

L’homme de 82 ans de Victoria, en Colombie-Britannique, en avait besoin pour rédiger des ordonnances et effectuer des examens physiques depuis que son médecin a pris sa retraite en décembre.

Michael a de graves problèmes cardiaques et neurologiques. Plus récemment, sa femme Janet a déclaré qu’il y avait eu des inquiétudes concernant sa prostate.

Alors, quand il a découvert qu’il avait été accepté comme nouveau patient, il a répondu avec une pompe de poing excitée, a déclaré Janet.

Et il a récemment pu passer l’examen qu’il attendait et s’engager sur la voie de soins plus spécialisés.

“Les médecins de famille vous font passer un examen physique, et à partir de là, ils peuvent tirer des conclusions assez énormes”, a-t-elle déclaré. “Cela vous fait passer au niveau des soins secondaires, et c’est ce qui se passe. Nous sommes ravis.”

Qu’est-ce qui a conduit à une annonce dans un journal “médecin recherché”

Tout en plaçant une annonce “recherché par un médecin”, cela peut sembler être une étape extrême – les Morts ne sont pas les seuls à le faire. Leur décision plus tôt cet été a inspiré Gary Shuster à Vancouver à faire de même, la seule différence étant qu’il a offert une récompense de 5 000 $.

Les deux cas soulignent la dure réalité de la pénurie de médecins de famille au pays. En 2019, Statistique Canada ont rapporté qu’environ 4,6 millions de Canadiens de plus de 12 ans n’avaient pas de fournisseur de soins primaires – et les provinces signalent que la pandémie n’a fait qu’exacerber la crise dans les années qui ont suivi.

Et l’absence d’un médecin de famille a des conséquences plus importantes que l’inconvénient d’avoir à attendre dans une clinique sans rendez-vous ou à l’urgence pour obtenir des soins primaires. La recherche a montré que les patients ont de meilleurs résultats lorsqu’ils développent une relation avec leur médecin, quelqu’un qui connaît leurs antécédents familiaux et médicaux et peut les suivre tout au long de leur vie.

En réalité, une étude évaluée par des pairs publiée par le BMJ Open au Royaume-Uni ont constaté que les patients avec un fournisseur de soins primaires avaient un taux de mortalité plus faible que ceux qui n’en avaient pas.

Gary Shuster a eu l’idée de placer cette annonce pour un médecin après avoir appris l’histoire de Morts à Vancouver. Il a reçu au moins deux réponses à son annonce jusqu’à présent, mais aucune personne n’est intéressée par la collecte de la récompense de 5 000 $. (Soleil de Vancouver)

Pour les Morts, ils ne voulaient pas perdre cette continuité des soins.

Après s’être lancée dans des services tels que la télésanté, les cliniques sans rendez-vous et les rendez-vous virtuels, Janet Mort a déclaré qu’elle envisageait de transporter son mari à Seattle, dans l’État de Washington, pour se rendre dans une clinique privée, mais que les dépenses allaient être “énormes”.

C’est alors qu’elle a décidé de rendre public.

“C’était ma dernière option. Nous avons toujours été un couple très privé. J’ai dit [Michael] si je le mets dans le journal, tous nos amis et connaissances connaîtront votre état – c’est vous que j’expose. Que penses-tu que je fasse ça ? Il a juste dit : ‘Janet, ce sont des moments désespérés pour moi, et je ferai tout ce que tu penses que nous devons faire pour obtenir des soins médicaux.'”

Dave Obee, rédacteur en chef et éditeur pour le Fois Colonist à Victoria, dit que c’est la première fois qu’il se souvient que quelqu’un a payé une annonce pour trouver un médecin.

“La chose la plus étonnante pour moi à ce sujet était simplement la réponse incroyable de toutes sortes de personnes”, a déclaré Obee à propos de la publicité du Times Colonist. “C’était partout sur Twitter et Facebook immédiatement. C’était partout. C’est vraiment le reflet de l’ampleur du problème que les gens ont pour trouver des médecins. Beaucoup de gens ont sympathisé avec ça.”

REGARDER | Ce qui a conduit à la crise des soins primaires :

Qu’y a-t-il derrière la pénurie de médecins de famille au Canada?

Ressources épuisées, demande jamais plus élevée

La pénurie frustre les médecins ainsi que leurs patients.

La Dre Margaret Fraser, médecin de famille et médecin urgentiste du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, affirme que l’état des soins de santé est le pire qu’elle ait vu au cours de ses 12 années en tant que médecin.

Surtout quand il s’agit de trouver un médecin de famille.

« Nous savons que les personnes qui ont accès à une bonne médecine familiale et à des soins primaires sont en meilleure santé dans l’ensemble et utilisent moins de ressources de soins de santé », a déclaré Fraser. “Pourtant, nous avons maintenant la génération vieillissante qui a besoin de plus de ressources et a moins accès aux soins primaires.”

Cela a un effet d’entraînement, dit-elle. Ces patients finissent par avoir besoin de soins d’urgence à la place et utilisent “plus de ressources là-bas parce qu’ils n’ont tout simplement accès à personne”.

La Dre Margaret Fraser est originaire de l’île du Cap-Breton, N.-É., et travaille à l’urgence et médecin de famille depuis 12 ans. Elle dit que l’état des soins de santé et l’accès des patients aux médecins de famille sont «absolument les pires que j’ai vus». (Soumis par le Dr Margaret Fraser)

Fraser dit qu’il est “terrible” que quelqu’un doive aller jusqu’aux extrêmes que Morts et Shuster ont fait pour recevoir des soins, mais cela “ne la surprend pas”; elle-même est sans médecin de famille depuis quelques années depuis que le sien a pris sa retraite.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a reconnu qu’il était au courant de la situation du mort et « reconnaissant » qu’elle ait été portée à son attention. Il a également déclaré que le ministère se rend compte que de nombreuses autres personnes dans la province ressentent les effets des « défis de capacité ».

“Nous savons que l’épuisement professionnel dû à la pandémie est réel et signifie que de nombreux professionnels de la santé, y compris ceux de notre système de soins primaires, ne travaillent pas ou travaillent moins pour prendre soin d’eux-mêmes”, indique le communiqué.

Sur l’Ile10:49Un médecin de famille répond aux plans à court terme de la Colombie-Britannique pour garder les cliniques ouvertes

À la fin août, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique le ministère de la santé a annoncé 118 millions de dollars dans le « financement de stabilisation ». La le plan est de maintenir les soins de santé jusqu’à ce que la Colombie-Britannique puisse créer un nouveau système de paiement pour les médecins.

Parlez, pas de solution courte

Mais Fraser dit qu’il n’y a pas de solution à court terme à la pénurie de médecins.

“C’est la première chose que tout le monde doit comprendre : ça ne va pas s’améliorer demain”, a déclaré Fraser. « Réparer les soins de santé n’est pas quelque chose que vous pouvez faire sur un mandat de quatre ans. Les facultés de médecine doivent augmenter les inscriptions et il doit y avoir plus de postes de formation pour les personnes qui viennent de l’extérieur du Canada.

Alors que les Morts continuent de gérer la santé de Michael aux côtés de leur nouveau médecin de famille, Janet pense que leur histoire devrait servir de motivation aux autres Canadiens sans médecin.

“Commencez à parler,” dit-elle. “Si vous avez un médecin de famille, allez vers votre miroir le plus proche et dites : ‘Je suis sûr que j’ai de la chance !’ Parce que c’est tout : de la chance. Si votre médecin prend sa retraite ou décide de déménager demain, vous vous retrouverez à notre place, impuissant et seul.