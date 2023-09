Ce couple de Bollywood a la photo de mariage la plus appréciée, ce n’est pas Deepika-Ranveer, Katrina-Vicky ou Alia-Ranbir

La première photo que les couples ont partagée après leur mariage sur les réseaux sociaux a fait exploser Internet.

Un couple de Bollywood a brisé Internet en partageant des photos de mariage sur les réseaux sociaux. Qu’il s’agisse d’Anushka Sharma et Virat Kohli, Deepika Padukone et Ranveer Singh, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, Kiara Advani-Sidharth Malhotra, Priyanka Chopra et Nick Jonas, ou Kiara Advani et Sidharth Malhotra, les fans sont devenus émus après avoir vu leurs célébrités préférées se marier.

La première photo que les couples ont partagée sur les réseaux sociaux a rendu leurs fans émus et a brisé Internet. Lorsque Virat a partagé sa première photo après le mariage, elle est devenue la photo la plus appréciée sur les réseaux sociaux avec plus de 4,4 millions de likes. En 2018, Ranveer Singh-Deepika Padukone a partagé ses photos de mariage et a reçu 6,4 millions de likes.





La publication du mariage de Priyanka et Nick a reçu 5,4 millions de likes. Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont mariées en décembre 2021, leur photo a reçu 11,2 millions de likes. Quatre mois plus tard, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés lors d’une cérémonie privée à leur domicile. Leurs photos ont reçu environ 11,3 millions de likes sur Instagram.





Fait intéressant, ce sont Sidharth Malhotra et Kiara Advani qui ont obtenu la photo de mariage la plus appréciée en Inde. Plus de 16,6 millions de personnes ont aimé leur première photo de mariage.





Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage intime à Jaisalmer le 7 février. Karan Johar, qui faisait partie des rares invités de Bollywood avec Shahid Kapoor et sa femme Mira Rajput à leur mariage, a consulté la section commentaires et a écrit , « Superbe !!!! », ajoutant plusieurs émojis coeur rouge, et tagué Manish Malhotra, qui a conçu leurs ensembles. La page de la marque du créateur de mode, Manish Malhotra World, a donné plus d’informations sur ce que le couple portait réellement à leur Sangeet.

À propos de Sidharth, il a ajouté : « Notre époux @sidmalhotra a choisi le charme majestueux, portant un sherwani en velours sur mesure dans une combinaison saisissante de noir et d’or. Fabriquée avec des fils complexes et de précieux cristaux Swarovski, la kurta symétrique révèle une touche subtile. explorer l’équilibre parfait entre les racines culturelles et l’esthétique d’avant-garde.