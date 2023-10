Ce couple de Bigg Boss 17 a reçu de la haine après avoir travaillé ensemble, les fans se sont fermement opposés à leur mariage, mais...

Savez-vous que Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont reçu de la haine lorsqu’ils se sont mariés ?

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, qui ont travaillé ensemble à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, sont entrés en couple dans la maison Bigg Boss 17. Ils étaient adorables ensemble en blanc et leur alchimie a conquis le cœur des fans.

Mais savez-vous que Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont reçu de la haine lorsqu’ils se sont mariés ? Bien! Oui, les fans n’ont jamais voulu les voir ensemble après Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin car Aishwarya jouait un rôle négatif dans la série. Pendant que Neil jouait le rôle principal, il était associé à Ayesha Singh qui jouait le personnage de Sai Joshi.





Aishwarya qui jouait Patralekha tombe amoureuse de l’ACP Virat (Neil) et fait tout son possible pour s’assurer que Neil et Ayesha se séparent. Après avoir joué ce personnage, elle a commencé à recevoir de la haine. Et quand dans la vraie vie, Neil et Aishwarya sont tombés amoureux l’un de l’autre sur le tournage et ont décidé de se marier, les internautes ont commencé à les critiquer.

Dans une interview avec ETimes, Aishwarya Sharma a révélé qu’elle se sentait mal lorsque les gens lui envoyaient des messages sur les réseaux sociaux et la critiquaient. Elle a déclaré : « En plus de m’envoyer des messages directs, les gens me taguent en me faisant des remarques désagréables. Je veux dire, bit** est devenu en quelque sorte mon deuxième nom en ligne. De plus, si je publie en ligne quoi que ce soit concernant ma vie personnelle, ils commencent à me harceler. Je suis fiancée à Neil, qui joue ma co-star dans la série. Je n’y peux rien. J’aime publier sur lui sur mon compte, mais ensuite ils me traitent de femme peu sûre d’elle. J’épouse Neil dans la vraie vie et je demanderais aux gens d’accepter ce fait maintenant. J’ai peur d’ouvrir mon compte sur les réseaux sociaux.

En parlant au Free Press Journal, Neil a révélé qu’Aishwarya l’était « un peu plus ». Elle est plus protectrice que possessive.