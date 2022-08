Ce couple britannique avec un écart d’âge de 19 ans était censé être ensemble, voici leur histoire

Un couple britannique, qui est tombé amoureux dans un bar local et a fini par faire des nœuds, a paniqué après avoir réalisé qu’ils s’étaient rencontrés il y a des années. Rich Foetu Tomkinson, 48 ans, et Evie Boucher-Locke, 29 ans, ont récemment découvert qu’ils s’étaient rencontrés alors que Rich n’avait que 19 ans et qu’Evie était un tout-petit transporté dans une poussette.

Les deux se sont rencontrés en juillet 2018 dans un bar local où Rich servait Evie. Les deux se sont instantanément connectés et se sont officiellement couplés en octobre. Quand Evie a présenté Rich à sa mère, Sarah Owen, Rich s’est rendu compte qu’ils travaillaient dans la même rue et qu’il avait vu Evie se faire pousser dans une poussette quand elle était bébé.

“C’était un peu bizarre quand j’ai réalisé que j’avais rencontré Evie quand j’étais bébé, mais je n’en avais aucune idée à l’époque. Nous en rions juste », a déclaré Rich au New York Post. Il a ajouté: “L’âge n’est qu’un chiffre pour nous, et vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux.”

Parlant de tomber amoureuse de Rich, Evie a déclaré que sa personnalité chaleureuse était ce qui l’attirait. Rich a invité Evie à un événement caritatif auquel il était impliqué afin qu’il puisse rester en contact avec Evie. “Nous nous sommes vraiment bien entendus”, a déclaré Rich. Au fil du temps, leur amour l’un pour l’autre a grandi et Rich a finalement décidé de proposer. En 2019, il a posé la question devant 1000 personnes dans un théâtre local venues assister à un événement caritatif.

“Je n’ai pas hésité à dire oui”, a déclaré Evie. Désormais, le couple attend son premier enfant. “Epouser Evie a été le plus beau jour de ma vie et je suis tellement excitée d’avoir un bébé avec elle”, a déclaré Rich. Le couple, en public, est souvent confondu en couple père-fille mais cela ne les dérange pas.

