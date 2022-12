Ce couple brésilien avec 40 ans d’écart d’âge se fait critiquer sur Internet

Nous avons souvent entendu des phrases comme “l’amour est aveugle”. Cela a encore été prouvé par un couple. Une nouvelle récente est devenue virale, révélant qu’une jeune fille de 23 ans s’est mariée avec un homme de 63 ans. Actuellement, leur histoire d’amour envahit Internet. Le couple vient du Brésil. Tous deux ont annoncé leur mariage sur les réseaux sociaux. Mais en apprenant la nouvelle, les téléspectateurs ont été surpris et maintenant le duo est trollé.

Selon le journal britannique The Sun, la jeune fille de 23 ans est une étudiante en soins infirmiers nommée Maria Eduarda Dias ; le nom de son mari est Nixon Motta. Maria a commencé à sortir avec Nixon alors qu’elle n’avait que 16 ans. Plus tard, le couple a annoncé son mariage sur Tiktok. En apprenant la nouvelle, les gens ont commencé à faire des remarques négatives à leur encontre.

Lors d’une récente interview, Maria a déclaré: «J’imaginais que les nouvelles de notre mariage deviendraient virales de manière positive. Les gens penseraient quelle belle histoire d’amour, mais cela ne s’est pas produit. Plus tard, Nixon a révélé qu’il ne s’attendait pas à une réaction aussi négative, car il avait déjà dit aux gens que ce n’était pas à cause de son argent.

Il a ajouté : « Beaucoup de gens disent que je suis probablement riche et qu’elle veut épouser un homme riche. Mais ce n’est pas le cas. Nous nous sommes probablement rencontrés alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Maria a également déclaré: «Tout a toujours été consensuel entre nous. Il n’a jamais rien fait avec lequel je ne sois pas d’accord. Je n’ai pas non plus fait ce genre de choses et il ne m’a jamais forcé à faire quoi que ce soit, ni été emmené dans des endroits où je ne voulais pas aller. Nixon a poursuivi: “Notre histoire d’amour, du début à aujourd’hui, est incroyable.”

Mais Maria a également révélé qu’au départ, de nombreuses personnes étaient contre leur relation: “Après notre rencontre, nous sommes devenus proches, nous avons commencé à traîner en amis et, au début, nous nous sommes liés.”

Maria est récemment entrée dans la maternité et a donné naissance à une fille.

