Ce couple bangladais-pakistanais a nommé leur fils “India”, voici pourquoi

Un couple d’origine bangladaise et d’origine pakistanaise a nommé leur enfant India et leur décision est de quitter Internet en deux. Omar Esa, un chanteur de nasheed populaire, s’est rendu sur Facebook pour partager une photo hilarante de lui et de sa femme avec leur enfant allongé entre eux. Oui, tout comme les trois pays voisins se trouvent côte à côte sur la carte. Initialement appelé Ibrahim, le gamin a reçu un “nouveau nom” de la part de ses parents : India.

“Un AVERTISSEMENT à tous les nouveaux parents et des condoléances à tous les parents qui ont fait ce que nous avons fait, alors moi et ma reine avons fait l’erreur stupide de laisser notre premier-né Ibrahim dormir dans notre lit depuis qu’il était un petit bébé, vous savez les nouveaux parents et ça, nous étions tellement protecteurs envers lui”, a écrit Esa sur Facebook.

“Eh bien maintenant, ce petit gars est habitué à cet arrangement de sommeil et se retrouve toujours au milieu de nous quand nous dormons, même s’il a sa propre chambre. Donc, comme je suis d’origine pakistanaise et que ma femme est d’origine bangladaise, nous avons donné un nouveau nom à Ibrahim, nous l’appelons l’Inde maintenant car il est en plein milieu de ses parents pakistanais et bangladais, l’Inde causant des problèmes fous dans ma vie”, a-t-il déclaré. ajoutée.

“Le photographe peut être l’Amérique”, a plaisanté un utilisateur de Facebook. “C’est fou parce que ma sœur a pris cette photo et elle vit en Amérique et est citoyenne américaine”, a répondu Esa. Dans les commentaires, alors que beaucoup ont partagé des histoires de leurs propres problèmes avec leurs enfants prenant leur lit, les choses se sont également un peu échauffées avec des citoyens des trois voisins échangeant des barbes. Eh bien, en espérant que tout cela était une blague. Pour Ibrahim plus que pour n’importe qui d’autre.

“India” n’est pas si étrange que ça comme nom pour un enfant si vous considérez certains des autres noms que nous avons entendus dans le passé. Par exemple, un propriétaire de restaurant a dit en plaisantant à tout le monde que sa petite-fille s’appelait «Pakora» d’après le plat le plus populaire du restaurant. Après que son message a commencé à devenir viral, Hilary Braniff a déclaré qu’elle avait tout inventé pour apporter de la joie dans l’industrie au milieu de la hausse des coûts et de l’augmentation des factures d’énergie, a rapporté BelfastLive. Le vrai bébé, né le 24 août de l’année dernière, est la première petite-fille de Braniff. Elle s’appelle, heureusement, Grace.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici