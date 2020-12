Un couple australien a transformé un vieil autobus scolaire en la maison de ses rêves en dépensant seulement 30 000 $. Leur mobil-home leur permet de voyager n’importe où, n’importe quand. Dernièrement, le concept des maisons mobiles a attiré de nombreux acheteurs à travers le monde à la recherche d’un mode de vie abordable qui est également passionnant et Harry Shaw et sa partenaire Hannah font partie de ceux qui en ont fait une réalité.

Le couple a acheté un bus Hino RG230 en 2018, qui transportait des élèves plus tôt. Ils ont converti le navire de 40 pieds en une sorte de maison de vacances en utilisant leur imagination et leurs astuces et techniques apprises sur Internet.

«Nous avons adoré l’idée d’avoir une maison dans laquelle nous pourrions vivre n’importe où», Harry, qui travaillait auparavant comme ouvrier dans l’industrie minière, a dit au Jam Press.

Il a dit qu’ils pouvaient avoir tout le luxe d’une maison et en même temps une plage ou une forêt à leur porte. L’idée de dormir dans leur propre lit confortable tous les soirs et de prendre le café de leur propre machine le matin les fascinait.

Le couple a passé beaucoup de temps à regarder des tutoriels YouTube sur la création de minuscules et mobiles homes. Ils n’avaient pas d’expérience en design d’intérieur ou en architecture, mais ils ont quand même réussi à faire un excellent travail.

Le bus entièrement fonctionnel dispose désormais d’un lit queen-size installé sur une plate-forme qui pourrait être soulevée pour compenser un grand espace de rangement. Il y a un climatiseur séparé au-dessus du lit qui fonctionne avec des piles au lithium rechargeables de 1800 watts à énergie solaire. Leur cuisine est bien équipée avec des appareils dont un four et une cuisinière à gaz, un réfrigérateur et un comptoir pour le petit-déjeuner. Il y a aussi des canapés et un lit d’invité.

Harry a déclaré que le couple avait sacrifié beaucoup de temps et de vie sociale pour construire sa maison tout en travaillant à plein temps. Il a ajouté que chaque petite tâche demandait beaucoup d’efforts et de patience et que la plupart du temps, leurs délais estimés dépasseraient.

Pour garder le budget minimum, le couple a arrangé la plupart des articles dans des magasins d’occasion et des marchands vintage en ligne. Leurs amis et leur famille ont également joué un rôle important dans le design intérieur et la décoration.

Le couple voyage à travers le pays dans leur maison et publie des photos de leurs aventures via leur pseudo Instagram «Hannah & Harry – Buslife» qui compte plus de 25,8 000 abonnés.