Ce couple américain a acheté une maison dans la « région oubliée » d’Italie. Voici ce qui s’est passé ensuite

Après avoir vécu à Manhattan pendant plus de deux décennies et dans le New Jersey pendant cinq ans, Charles « Chuck » H. Stevens et Berardino « Ben » Di Rienzo étaient prêts pour quelque chose de nouveau.

Le couple américain, ensemble depuis environ 37 ans et marié depuis 12 ans, dit qu’ils avaient l’impression qu’ils passaient la plupart de leur temps à travailler pour maintenir leur style de vie et que quelque chose devait céder.

“Nous approchions de l’âge de la retraite et nous essayions de décider quoi faire”, a déclaré Stevens, qui travaillait auparavant comme directeur créatif, à CNN Travel.

« New York est très cher. Et nous avions vraiment fait tout ce que nous voulions faire.

Bien qu’ils n’aient pas passé beaucoup de temps en Italie, tous deux ont ressenti un lien fort avec ce pays européen après avoir voyagé pour rencontrer la famille de Di Rienzo, d’origine italienne, et y sont revenus plusieurs fois depuis leur premier voyage. voyage.

Avec l’aimable autorisation de Chuck Stevens et Ben DiRienzo Chuck Stevens et Ben Di Rienzo ont acheté une maison dans la ville de Vinchiaturo Molise, dans le sud de l’Italie, surnommée la « région oubliée ».

Lorsque la pandémie mondiale a frappé en 2020 et qu’ils ont perdu un ami à cause du Covid-19, Di Rienzo et Stevens disent qu’ils ont réalisé qu’ils « devaient commencer à profiter » de la vie pour laquelle ils « avaient travaillé si dur pour se permettre ».

C’est alors qu’ils ont décidé de prendre les devants et de commencer à chercher leur propre propriété en Italie.

«Nous voulions voyager davantage et passer plus de temps en Europe qu’aux États-Unis», explique Di Rienzo, qui travaillait auparavant comme chef de bureau pour une entreprise de résidence-services.

« Notre idée initiale était donc de vivre six mois aux États-Unis, puis six mois en Italie. »

Bien qu’ils aient d’abord cherché dans toute l’Italie, le couple a décidé de se concentrer sur la ville de Vinchiaturo Molise, dans le sud de l’Italie, connue sous le nom de « région oubliée », et qui se trouve être la région d’origine de la famille de Di Rienzo.

“Ben a dit : ‘Si nous devons faire cela, j’aimerais être proche de ma famille'”, explique Stevens.

Ils ont rapidement trouvé une annonce pour une propriété dans un quartier plus ancien de la ville, où avait vécu autrefois la grand-tante de Di Rienzo, et ont été immédiatement impressionnés par la vue sur les montagnes des Apennins et la vallée en contrebas de la ville.

“C’est la vue qui nous a convaincus de la maison”, admet Stevens.

Le couple a ensuite acheté la propriété de deux chambres en septembre 2021 pour un peu moins de 100 000 euros (environ 108 000 $).

“Nous avions vu toutes les maisons à un euro”, ajoute Stevens. « Et j’en cherchais entre 40 000 et 60 000 euros dans cette ville.

« Mais ils avaient besoin de beaucoup de travail. Celui-ci avait juste besoin d’un peu de travail esthétique.

“Mais la beauté de celui-ci était qu’il contenait deux ruines en pierre sur lesquelles nous allons réellement travailler.”

Avec l’aimable autorisation de Chuck Stevens et Ben DiRienzo Ils ont acheté ce bien de deux chambres en septembre 2021 pour un peu moins de 100 000 euros.

Même si le couple avait prévu de faire des allers-retours entre l’Italie et les États-Unis, après avoir essayé pendant un petit moment, ils n’ont pas tardé à découvrir qu’ils préféraient vivre en Italie.

« Chaque fois que nous venions, il était plus difficile de repartir », explique Stevens, soulignant que le fait d’apprendre que l’entreprise pour laquelle il travaillait allait déménager sur la côte ouest des États-Unis a joué un rôle dans leur décision.

«Nos deux parents sont décédés. Nous n’avons pas d’enfants. Alors, quand j’ai appris que mon travail devait déménager, je me suis dit : “Faisons-le”.

Di Rienzo poursuit en expliquant qu’ils savaient que l’Italie leur offrirait un meilleur style de vie pendant leurs années de retraite.

« Nous avons analysé notre qualité de vie aux États-Unis par rapport à notre qualité de vie en Europe », dit-il.

« Et l’Europe nous a simplement offert une meilleure qualité de vie – et j’ai pu être plus proche de ma famille ici. »

L’héritage italien de Di Rienzo signifiait que le processus de visa était beaucoup plus simple pour les deux hommes.

« Mon père était citoyen italien quand je suis né », explique-t-il. “Donc, légalement, j’avais juste besoin d’être reconnu comme Italien.”

Stevens a pu obtenir une carta di soggiorno, qui lui permet de rester dans le pays pendant cinq ans, en tant qu’époux d’un Italien.

Une fois leur décision prise, le couple a pris des dispositions pour vendre leur maison dans le New Jersey et abandonner complètement leur vie aux États-Unis, un processus qui ne leur a pris que trois mois.

«Nous avons tous deux dû quitter notre emploi», explique Stevens. « Nous avons littéralement vendu [nearly] tout ce que nous possédons. Nous avons réservé le vol avec notre chien. Et nous étions là. Nos amis se disaient : « Que se passe-t-il ? »

Avec l’aimable autorisation de Chuck Stevens et Ben DiRienzo Même s’ils avaient prévu de partager leur temps entre l’Italie et les États-Unis, ils ont finalement décidé de rester définitivement en Italie.

En octobre 2022, Di Rienzo et Stevens sont rentrés en Italie, accompagnés de leur chien bien-aimé Max, sachant qu’ils resteraient dans un avenir prévisible.

« Les premiers mois, nous avions l’impression d’être en vacances », raconte Di Rienzo. “[We felt] comme si nous allions devoir faire nos valises et partir [soon].

« Et puis la réalité nous frapperait et nous réaliserions que nous n’avons pas à partir. Nous sommes là. Ce ne sont pas des vacances. C’est maintenant notre vie.

Depuis, le couple s’est lancé dans la vie à Vinchiaturo Molise, apprenant à fabriquer du fromage, à presser l’huile d’olive, à cultiver leur propre nourriture et même à « tuer et massacrer un cochon ».

« Nous avons vécu tellement d’expériences incroyables au cours de la dernière année », déclare Stevens. «Je viens d’apprendre la vraie vie italienne. Être dans une zone rurale qui a été relativement intacte a été incroyable.

Ils ont été accueillis à bras ouverts par les habitants, en particulier par la famille de Di Rienzo, ravie d’avoir décidé de s’y installer définitivement.

«Cela m’a simplement redonné confiance en l’humanité», déclare Stevens. « Parce que les gens sont vraiment respectueux et gentils. Ils sont tellement excités. Nous sommes connus sous le nom de « les Américains ».

Alors que Di Rienzo parle un peu italien, Stevens dit qu’il « est encore en train d’apprendre ».

« Je le parle comme un Américain et je dois parler davantage comme un Italien », dit-il. “Je dois donc trouver un professeur d’italien ici cette année.”

Alors qu’ils s’inquiétaient de la façon dont Max le chien, qui devait être micropucé et médicalement autorisé avant de pouvoir l’amener ici, s’installerait dans un nouveau pays, ils ont été agréablement surpris.

“Il est plus heureux qu’il ne l’a jamais été”, déclare Di Rienzo.

Ils passent tous beaucoup de temps dehors désormais et déclarent sentir que leur mode de vie est beaucoup plus sain.

« Ici, tout est frais », explique Stevens, soulignant qu’ils ont dû s’habituer à acheter des produits quotidiennement plutôt que de tout stocker à l’avance comme ils le faisaient aux États-Unis.

« Vous ne pouvez pas faire ça ici. Puisque tout est si pur, la durée de vie de la nourriture est courte.

Avec l’aimable autorisation de Chuck Stevens et Ben DiRienzo Le couple profite d’un déjeuner en famille en été.

Le couple a également appris à déjeuner à la manière italienne et plaisante en disant qu’ils passent une grande partie de leur matinée à discuter de leurs projets de déjeuner.

« Ici, tout le monde prend le déjeuner très au sérieux », ajoute Stevens, avant de décrire ses « merveilleux déjeuners gastronomiques de trois heures » en été.

«C’est en quelque sorte le point culminant de la journée», déclare Stevens. « Nous ferons un peu de travail dans le jardin demain matin. Mais à midi, tout s’arrête pour le déjeuner.

Côté restauration, ils ont été agréablement surpris par la qualité des restaurants locaux.

