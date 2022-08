Ce couple allemand a poursuivi leur voisin et son coq ; Voici pourquoi

Friedrich-Wilhelm K, soixante-seize ans, et sa femme Jutta, un couple allemand qui vit à Bad Salzuflen, ont porté plainte contre un coq. Selon leur plainte, Rooster les torture avec sa voix. Ils ont dit que le coq ne chantait pas avant 8 heures du matin parce qu’il était enfermé la nuit. Mais ensuite, le coq chante 100 à 200 fois tout au long de la journée.

Friedrich a dit qu’ils ne pouvaient pas ouvrir les vitres et utiliser le jardin. Jutta a déclaré: «Nous avons fait beaucoup de tests. Nos enfants sont fatigués et nos voisins en ont aussi marre de sa voix. Ils ont dit que malgré plusieurs plaintes, le propriétaire, Michael, ne l’abandonne pas. Par conséquent, ils n’avaient d’autre choix que de poursuivre Michael et Rooster.

Le couple a déposé plainte et même enregistré le bruit du coq à présenter au tribunal. Selon l’avocat de William, la voix du coq atteint 80 décibels. Il atteint également jusqu’à 95 décibels, soit le bruit d’un trafic intense sur les routes ou dans un restaurant très fréquenté. De plus, l’un des voisins s’est éloigné de Bad Salzuflen à cause de la voix insupportable du coq. Le couple William a déplacé la cour.

Michael, en revanche, affirme que son coq, Magda, est essentiel pour son jardin car les poules se plumeraient entre elles.

