Ce couple a quitté son travail pour voyager en Europe en van

Beaucoup d’entre nous ont ce rêve de vivre la vie de vagabond ultime, loin de l’agitation du monde, voyageant vers de nouveaux endroits. Mais, comme nous sommes chargés de responsabilités supplémentaires, la plupart d’entre nous sortent de ces rêves « utopiques ». Cependant, il est impossible de peindre tout le monde avec le même pinceau et un couple en Europe qui vit le “rêve idéal” en abandonnant le quart de neuf à six pour une vie nomade de voyages, de baignade sauvage, de surf et de randonnée, en est le parfait exemple. .

Selon un reportage dans The Metro, pour établir leur nouvelle maison sur roues, qui comprenait un lit double, des toilettes à compost sous le canapé, une cuisine d’un mètre carré et une douche extérieure, ex-consultant informatique de 27 ans- l’ancien Kieran Field et l’ancienne comptable Alice Ballard, âgée de 26 ans, ont parié tout ce qu’ils possédaient sur une camionnette de 7 000 £ (650 317 roupies). Le couple en avait assez de la foire d’empoigne perpétuelle, de la compétitivité et du stress de la vie stéréotypée et a décidé de devenir entièrement nomade.

Kieran et Alice ont quitté leur emploi et ont commencé à louer leur maison jumelée à deux lits rénovée à Oxford pour payer leur nouveau mode de vie en août 2020. Ils ont parcouru 25 000 miles à travers 16 pays européens différents au cours des deux dernières années.

“Vivre dans une camionnette nous a donné la liberté d’être là où nous voulons être et de faire ce que nous voulons”, rapporte Alice dans The Metro. “Je crois fermement que la vie est très courte et qu’on ne sait jamais ce qui nous attend. C’était la meilleure décision que nous ayons jamais prise et nous n’avons jamais regardé en arrière », a-t-elle déclaré.

Dans leur ville natale d’Oxford, où ils étudiaient tous les deux la musique BTec au moment de leur rencontre à l’âge de 16 ans, Kieran et Alice se sont rapidement mis au travail pour économiser pour leur première maison. Ils ont acheté leur maison de deux chambres à Oxford en 2014 et ont immédiatement commencé à la transformer en ce qu’ils croyaient être leur résidence éternelle. Cependant, après un certain temps, ils en voulaient plus. Ils étaient incapables de se faufiler dans de longues vacances et des voyages entre leurs horaires serrés.

“Il nous manquait simplement quelque chose alors que nous aurions dû vivre le rêve”, a-t-elle déclaré. Le couple a fait un acte de foi et a acheté une camionnette Mercedes-Benz Sprinter blanche de trois ans sur eBay en juillet 2019, car ils cherchaient désespérément à voyager davantage.

Le couple s’est rendu aux Picos de Europa en Espagne pendant deux mois avant de continuer au Mont Saint-Michel en France pendant un mois. Après cela, ils ont visité l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, le Pays de Galles, la France, l’Espagne, Andorre, la Croatie, l’Italie, le Portugal, la Slovénie, l’Allemagne, la Belgique, Gibraltar, la Bosnie et l’Autriche. Et ils se sont très vite adaptés à la vie dans leur nouveau véhicule.

