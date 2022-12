La série à succès de Netflix Mercredi a vraiment explosé en popularité, et les gens de Turo s’amusent en vous laissant louer un corbillard sur le thème de celui dans lequel la famille Addams est conduite. Le hic ? Vous devez être dans la région de Los Angeles. Tant que vous êtes d’accord avec ça, les gens de la société d’autopartage Turo sont ravis que vous sortiez vos vêtements les plus noirs et que vous vérifiiez ce trajet par vous-même.

Alors que le corbillard conduit par Lurch dans la nouvelle série est un modèle personnalisé qui s’est avéré assez difficile à retrouver complètement, les gens de West Coast Customs ont travaillé dur pour faire de ce trajet quelque chose d’unique. C’est une Cadillac Hearse de 1950 personnalisée à l’intérieur et à l’extérieur avec ce que les créateurs décrivent comme une touche gothique. Il n’y a pas de cercueil à l’arrière, juste un ensemble de grands sièges en peluche pour que vous soyez à votre meilleur.

Turo indique clairement que vous devez avoir 30 ans ou plus pour louer le véhicule, et comme il s’agit d’un corbillard Cadillac de 1950, vous devez également être capable de conduire un levier de vitesses. Le coût de 13 $ par jour est un clin d’œil à l’anniversaire de mercredi pour compléter le travail de conception tout au long. Si vous remplissez toutes ces conditions et que vous êtes dans la région de LA avant le 19 décembre, assurez-vous de regarder la pièce et soyez prêt à exploser Goo Goo Muck par The Cramps pendant que vous dansez sur la route.