Ce cookie en édition limitée est le « plus Oreo Oreo » à ce jour

Quel est le meilleur Oréo? Est-ce Double Stuf ou Golden ? Qu’en est-il du gâteau d’anniversaire ? Quelle que soit votre réponse, elle suscitera à coup sûr un débat houleux parmi les amateurs de cookies.

Chacune de ces friandises peut encore prétendre être le biscuit Oreo le plus savoureux. Mais, aucun ne peut prétendre à un autre superlatif : le Most Oreo Oreo.

Alors, qu’est-ce qui fait d’un Oreo le plus Oreo Oreo ? La garniture à la crème de la nouvelle variété contient de la “véritable mouture Oreo”, selon un communiqué d’Oreo. Et il y a beaucoup de remplissage.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur le plus récent – et Oreo-est – Oreo.

Qu’est-ce qui les différencie d’un Oreo ordinaire ?

Il y a “crème saveur cookies-n-creme” dans le mélange avec ce biscuit sandwich.

De plus, un Most Oreo Oreo est chargé “avec des niveaux de crème” Most Stuf “”, selon le communiqué.

C’est clairement plus de crème que vous n’auriez goûté dans un Oreo ordinaire. Mais combien plus ? Le site Web d’Oreo fournit un visuel, que vous pouvez analyser ci-dessous.

Malheureusement, il ne semble pas que ces cookies offrent des niveaux de remplissage sans précédent. Oreo a également présenté un cookie Most Stuf en 2019.

Oréo



Comment acheter le Most Oreo Oreo ?

Le plus Oreo Oreo semble être rupture de stock en ligne en ce moment.

À partir du 30 janvier, le cookie « commencera à se déployer sur les étagères du pays », selon le communiqué. Le prix de détail suggéré pour un paquet de biscuits sandwich (18 biscuits) est de 4,99 $ (environ 4,04 £, 7,06 AU $). Videz bientôt votre pot de friandises, car le Most Oreo Oreo sera disponible pour une durée limitée.

Que dois-je savoir d’autre ?

Le cookie arrive alors qu’Oreo dévoile un monde virtuel thématique appelé Oreoverse. Dans l’Oreoverse, vous pouvez “jouer à plusieurs niveaux de jeux sur le thème des cookies et avoir la chance de gagner des prix délicieusement inattendus”, selon le communiqué. Vous pouvez y accéder à l’aide d’un casque Meta Quest 2 ou Meta Quest Pro, ou vous pouvez y accéder via votre téléphone ou un ordinateur de bureau à oreoverse.oreo.com.