Ce contrôleur peut modifier la disposition des étiquettes de ses boutons faciaux

La nouvelle manette Tarantula Pro de GameSir est conçue pour plusieurs plates-formes de jeu, notamment les appareils Nintendo Switch, iOS, Android, PC et Steam. Pour faciliter un peu la commutation entre ces plates-formes, la disposition et les étiquettes des boutons du contrôleur peuvent être modifiées.

Le Tarantula Pro à 69,99 $ résout un problème courant rencontré par les joueurs possédant plusieurs consoles. La Nintendo Switch utilise une disposition de boutons dans le sens des aiguilles d’une montre de X, A, B et Y, tandis que la Xbox, le Steam Deck et les contrôleurs mobiles pour les appareils Apple et Android utilisent une disposition Y, B, A et X.