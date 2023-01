“Ce contrat est unique, mais je suis unique”: Cristiano Ronaldo dévoilé par Al Nassr

Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté mardi par Al Nassr comme la nouvelle signature de la superstar du club saoudien, et a déclaré qu’il avait refusé plusieurs offres d’Europe et d’Amérique du Nord. L’ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a signé un contrat de deux ans et demi pour jouer dans la Saudi Pro League dans l’un des transferts les plus surprenants de l’histoire récente du jeu. Ronaldo, qui a remporté cinq Ballon d’Or et cinq titres en Ligue des champions, jouera en dehors de l’Europe pour la première fois de sa carrière. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

« Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie. En Europe, mon travail est terminé. J'ai tout gagné et j'ai joué pour les clubs les plus importants d'Europe. C'est un nouveau défi », a déclaré Ronaldo lors d'une conférence de presse. Le Portugais devait être présenté aux fans plus tard au parc Mrsool d'une capacité de 25 000 places à Riyad, qui deviendra sa nouvelle maison après avoir conclu un accord d'une valeur pouvant atteindre 200 millions d'euros (177 millions de livres sterling) par an une fois les accords commerciaux inclus. le footballeur le mieux payé de l'histoire. "Je suis un joueur unique", a-t-il déclaré. « J'y ai battu tous les records. Je veux battre quelques records ici. Ce contrat est unique mais je suis un joueur unique, donc pour moi c'est normal. Je ne m'inquiète vraiment pas de ce que les gens disent. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Je sais que la ligue est très compétitive, j'ai vu de nombreux matchs… Je suis prêt à continuer à jouer au football. Il a dit qu'il avait refusé d'autres offres de différentes équipes à travers le monde. "Personne ne le sait, mais j'ai eu de nombreuses opportunités en Europe, au Brésil, en Australie, en Amérique, au Portugal, de nombreux clubs ont essayé de me signer. J'ai donné ma parole à ce club", a ajouté Ronaldo. « Je veux donner une vision différente de ce pays et du football. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité. » Un panneau d'affichage accueillant le nouvel attaquant portugais d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo, est affiché le long d'une route à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Photographie : Fayez Nureldine/AFP/Getty Images L'excitation s'est construite tout au long de la journée avant l'introduction de Ronaldo, les fans se rendant tôt au stade en prévision de son arrivée. De grands écrans vidéo sur les murs extérieurs du terrain le représentaient dans la chemise jaune et bleue d'Al Nassr. L'international portugais de 37 ans a vu son contrat avec United résilié en novembre après avoir mené une interview télévisée explosive dans laquelle il a critiqué le manager Erik ten Hag et les propriétaires du club, la famille Glazer.

Al Nassr, 18 fois champion d’Arabie saoudite, a fait une offre à Ronaldo pendant la Coupe du monde, mais l’accord n’a été confirmé que le 30 décembre. Ronaldo s’est rendu lundi à l’aéroport international King Khalid de Riyad, où lui et sa famille ont été accueillis par des fans avant de subir des tests médicaux au parc Mrsool mardi.

Le transfert devrait attirer une attention sans précédent sur le football saoudien avant une éventuelle candidature pour organiser la Coupe du monde en 2030, ainsi que sur Al Nassr, un club peu connu en dehors de l’Asie. Pour Ronaldo, cependant, cela met probablement fin à sa carrière dans le football de club d’élite.

Il visera à remporter un titre de champion dans un quatrième pays différent après avoir remporté sept championnats nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie combinés. Al Nassr affrontera Al Ta’ee jeudi, mais on ne sait pas si Ronaldo fera ses débuts si peu de temps après avoir terminé son mouvement.