Ce contorsionniste gabonais a déjà été moqué pour ses compétences uniques, et maintenant...

Les gens montrent souvent des compétences sur les réseaux sociaux qui sont presque impossibles à imiter. Jaures Kombila du Gabon a partagé ses talents de se tordre comme un caoutchouc. Son corps incroyablement flexible a pris d’assaut Internet, mais le contorsionniste a été stigmatisé dans son enfance en raison de ses capacités inhabituelles.

Kombila a maintenant commencé à s’établir – grâce aux médias sociaux – et forme d’autres contorsionnistes professionnels à plier leur corps comme il le peut. S’adressant à la BBC, Jaurès dit que ce n’est pas aussi simple. Il a révélé qu’il avait été moqué et même boycotté par sa communauté.

Cependant, les gens réalisent maintenant qu’il s’agit d’un mode de vie et d’une compétence inhabituelle. Le public du monde entier voit ses vidéos en ligne et l’appelle pour faire des émissions, l’aidant à gagner sa vie.

Jaurès maîtrise son art depuis l’âge de sept ans et a déclaré que son corps est si flexible qu’il peut se plier comme il le souhaite, et c’est comme un élastique. Il peut faire pivoter complètement ses bras, ses jambes et sa tête jusqu’à 180 degrés dans n’importe quelle direction et dit qu’il continue de s’améliorer afin de mieux mettre cette forme d’art devant les gens.

Jaurès a dit : « Parfois, je peux même mettre ma jambe sur mon cou. Cela s’est produit à cause de la pratique. Cependant, ma famille ne considère pas cela comme un moyen de subsistance. Même ma mère est parfois déçue. Mais je suis heureux.

Jaurès est également populaire sur les réseaux sociaux tels que TikTok et a l’impression que les réseaux sociaux l’ont aidé à faire comprendre à sa communauté et aux gens du monde entier que ce qu’il fait n’est pas de la sorcellerie, mais plutôt une compétence, un art et un mode de vie. Il dit qu’il est reconnaissant pour les médias sociaux et que sa situation est maintenant bien meilleure.

