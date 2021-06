CE concurrent remporte le cœur de la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda

La saison en cours d' »Indian Idol » a créé une énorme base de fans dans le monde entier. Pendant les week-ends, « Indian Idol 12 » est très présent sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Les gens louent les performances des concurrents alors que certains en voient même l’aspect critique. Il y a une célébrité qui est fan d’un candidat et elle a révélé qui via son histoire Instagram. Oui, nous parlons de la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda.

Sur la photo partagée par Navya sur son histoire Instagram, Sawai Bhatt, son concurrent préféré de « Indian Idol 12 », chante avec le chanteur vétéran Udit Narayan lors d’une de ses performances. Elle le salue dans sa légende en utilisant des emojis. Bhatt a joué sur la chanson ‘Udja Kale Kawan’ du film ‘Gadar: Ek Prem Katha’.

Sawai a même laissé une marque impressionnante sur Udit qui a ensuite félicité le chanteur lors d’une interaction. Il a déclaré à BollywoodLife : « Pendant mon enfance, mon passe-temps préféré était de regarder des numéros de Kathputli (spectacle de marionnettes) et j’avais l’habitude de passer des heures et des heures à les regarder. C’est à cause de cela que j’ai l’impression d’avoir un attachement personnel avec Sawai Bhat. La façon dont il a progressé depuis qu’il a rejoint la série a été exceptionnelle. Je peux dire avec fierté qu’il est l’un des meilleurs talents d’Indian Idol cette saison. «

Udit a été rejoint par Abhijeet Bhattacharya lors de l’épisode diffusé samedi. Pendant ce temps, dimanche, l’acteur vétéran Zeenat Aman a été vu en tant qu’invité célèbre de « Indian Idol 12 ».