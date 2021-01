La pression est forte.

Dans cet aperçu du tout nouveau de ce soir Visage de jeu de célébrité, duos de concurrents Raven-Symoné et Miranda Pearman-Maday, Jack Osbourne et Kelly Osbourne et Sherri Shepherd et Lauren Marshall– participent à une partie de « Tik Talk Dance Off ».

Dans le cadre du jeu sur le Kevin Hart-hébergé E! série, un membre de l’équipe regarde et décrit verbalement une danse TikTok, tandis que l’autre doit exécuter les mouvements – les yeux bandés – en utilisant uniquement les instructions de son partenaire. Les enjeux sont déjà élevés puisque tous les concurrents sont d’anciens perdants à la recherche de la rédemption, mais Kevin amène le jeu à un tout autre niveau lorsqu’il présente le juge du défi TikTok: le célèbre chorégraphe Laurieann Gibson.

La première est Sherri et sa sœur, mais heureusement pour elles, elles ne semblent pas intimidées. En fait, le M. Iglesias l’actrice se presse même dans sa propre routine de danse. « Tu vois ça, Jack?! » dit-elle avec séduction, au grand amusement de Kelly.