Ce concours de photographie de paysage valorise « le réalisme et l’authenticité »

Un concours de photographie de paysage qui privilégie « l’intégrité du sujet » et évite les techniques d’édition numérique trompeuses et l’intelligence artificielle a annoncé ses gagnants.

Les Natural Landscape Photography Awards en sont à leur quatrième année et ont été créés par quatre photographes de paysage – Tim Parkin, Matt Payne, Alex Nail et Rajesh Jyothiswaran – pour « promouvoir la meilleure photographie de paysage et de nature par des photographes numériques et argentiques qui valorisent le réalisme et l’authenticité dans leur travail. »

Le concours a été établi ses règles Ces règles ont pour but d’éliminer les images qui ne sont pas représentatives de la réalité. Par exemple, la composition de différentes images, la suppression d’éléments d’une photo, la déformation d’objets sur la photo ou les expositions multiples sont interdites dans le cadre du concours. Les organisateurs vérifient la conformité des fichiers RAW des finalistes.

Pour voir toutes les photos et pour plus d’informations, rendez-vous sur le Site Web des Natural Landscape Photography Awards.