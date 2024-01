Ce concept de téléphone dispose d’un écran E Ink, d’un clavier de style Blackberry et d’une autonomie de quatre jours.

Que souhaitez-vous savoir

Le Minimal Phone est un appareil conceptuel qui s’inspire des produits E Ink et des smartphones Blackberry.

L’appareil vient tout juste de terminer sa phase de conception, il faudra donc beaucoup de temps avant que vous puissiez l’acheter ou le racheter.

C’est le dernier des nombreux produits E Ink et minimalistes apparus au cours des dernières années.

Il semble qu’un concept de téléphone minimaliste apparaisse de temps en temps pour tenter de nous convaincre d’abandonner notre récent produit phare. Il est également facile de comprendre pourquoi. Les smartphones et la technologie occupent une grande partie de nos vies et ont causé des problèmes de santé mentale et une diminution de la capacité d’attention pour certains.

Le dernier concept de téléphone minimaliste à faire ses débuts porte bien son nom de Minimal Phone, et il a été repéré pour la première fois par Police Android. L’appareil promet un écran E Ink, un clavier tactile et une autonomie impressionnante de quatre jours. Pour le moment, il est important de se rappeler qu’il ne s’agit que d’un concept, même s’il est sympa.

(Crédit image : Minimal Company)

Andre Youkhna, fondateur et PDG de Minimal Company, a réalisé une AMA sur Reddit faisant la chronique du Minimal Phone jusqu’à présent. Dans les commentaires, Youkhna a déclaré que le Minimal Phone avait passé la phase de conception. Cependant, la société ne fait que commencer le processus de recherche et de développement pour créer réellement le smartphone.

Cela signifie qu’il faudra un certain temps avant que ce concept n’arrive sur le marché, si jamais il le fait. Youkhna a déclaré qu’un fabricant majeur et Google étaient déjà en pourparlers avec Minimal Company.

Certains aspects du Minimal Phone semblent attrayants. Il exécutera une version personnalisée d’Android, beaucoup plus légère, appelée MinimalOS. Même si cela sera minimal et simpliste, les rendus montrent des applications tierces comme Uber disponibles. Ce n’est pas très différent du Boox Palma, une liseuse Android de la taille d’un smartphone qui a accès au Play Store, mais sans plateau SIM.

En dehors de cela, il y a l’écran E Ink. Associé à MinimalOS, l’écran E Ink du Minimal Phone est censé offrir une autonomie de quatre jours avec la batterie de 4 000 mAh. Les écrans E Ink, en général, commencent à gagner en popularité et ils auraient probablement fière allure sur un produit comme celui-ci.

Le problème des smartphones minimalistes comme le Minimal Phone est généralement le prix. Il existe un très petit marché de personnes qui remplaceront les smartphones modernes par quelque chose comme le Minimal Phone. Au lieu de cela, il est préférable de vendre un téléphone minimaliste comme appareil secondaire.

Cela signifie que si vous partez en camping ou souhaitez passer plus de temps en famille, vous pouvez emporter le Minimal Phone avec vous. De cette façon, vous restez connecté en cas d’urgence sans ressentir le besoin de perdre du temps sur votre téléphone.

Cependant, les premiers objectifs de tarification minimale du téléphone placent l’appareil à environ 400 dollars, ce qui pourrait être difficile à vendre pour les acheteurs potentiels. Quoi qu’il en soit, nous sommes curieux de voir ce qu’il adviendra du Minimal Phone dans le futur.