Ce complexe hôtelier de luxe en Floride dispose de bungalows climatisés au bord de la piscine, de suites à deux niveaux avec deux balcons et du plus grand salon club en dehors de Dubaï

Quand je suis entré dans ma suite à Le Riz-Carlton, Naples J’ai posé ma valise et me suis dirigée vers le balcon. Le soleil de Floride se couchait sur l’océan et les roses, les oranges et les rouges éclatants fondaient comme de la cire dans le ciel. Bien qu’épuisée par une longue journée de vol, je n’ai pas mis les pieds à l’intérieur avant que la dernière goutte de couleur ne scintille dans la nuit. C’est seulement à ce moment-là que j’ai pu admirer l’endroit que j’appellerais chez moi pour les trois prochaines nuits.

J’ai été parmi les premiers à séjourner dans cette chambre. Le Ritz-Carlton de Naples a rouvert ses portes en 2023 après une rénovation en raison des dégâts importants causés par l’ouragan Ian. Bien que tragique, la destruction a donné l’occasion à ce complexe déjà luxueux de se lancer dans une rénovation qui l’a élevé de l’un des plus beaux complexes balnéaires des États-Unis à l’un des plus beaux complexes balnéaires du monde.

Le Ritz-Carlton, Naples Tour Vanderbilt (Le Ritz-Carlton, Naples)

J’étais logée dans une suite à deux niveaux dans la toute nouvelle tour Vanderbilt. Le dernier étage comprenait un grand salon baigné de beige, d’or et d’une touche de bleu pastel, évoquant l’océan, le ciel et le sable. Cet étage proposait également une petite table, une machine à expresso et une salle de bain en marbre avec douche à l’italienne. Au rez-de-chaussée, il y avait encore un autre balcon privé, un lit king-size avec des draps somptueux et une deuxième salle de bain en marbre avec douche et baignoire. Les deux salles de bain étaient dotées d’articles de toilette Diptyque, un petit luxe qui m’a enchanté presque autant que d’avoir deux balcons.

Suites à deux niveaux au Ritz-Carlton, Naples Vanderbilt Tower (Le Ritz-Carlton, Naples)

Le plus grand salon club en dehors de Dubaï

Ma réservation dans une suite à deux niveaux de la tour Vanderbilt comprenait l’accès au salon club réimaginé, qui, avec plus de 4000 pieds carrés, est le plus grand du portefeuille de Ritz-Carlton en dehors de Dubaï. Des baies vitrées et un grand balcon s’ouvraient sur la beauté spectaculaire du golfe du Mexique. Des œuvres d’art sur mesure, des meubles personnalisés et des teintes côtières élégantes donnaient à cet espace l’impression d’être une extension somptueuse de l’environnement naturel.

Le salon club du Ritz-Carlton, Naples (Le Ritz-Carlton, Naples)

L’expérience club du Ritz-Carlton, Naples comprend une zone d’enregistrement séparée, une équipe de conciergerie dédiée, une aire de jeux pour enfants, un bar à cocktails exclusif à service complet et cinq présentations culinaires quotidiennes telles que des omelettes faites sur commande, du risotto, des sushis frais et des cocktails et liqueurs. En plus de ces offres préparées par des chefs, un garde-manger ouvert 24 heures sur 24 propose des collations emballées et des boissons non alcoolisées à emporter (une bouée de sauvetage si vous arrivez tard ou devez partir aux petites heures du matin pour un vol matinal). Les offres étaient si attrayantes que j’aurais pu facilement profiter de tous mes repas au salon, mais j’avais hâte de découvrir les autres expériences culinaires du complexe.

Le bar exclusif du salon club du Ritz-Carlton, Naples (Le Ritz-Carlton, Naples)

L’expérience culinaire

Il y a huit aliments et boissons différents concepts au Ritz-Carlton, Naples. Dusk propose des petites assiettes et des sushis. Je suis originaire de Seattle, où nous sommes, je l’avoue, snobs en matière de sushis, et ce fut l’une des meilleures expériences culinaires que j’ai jamais eues. Le poisson, les épices et les saveurs étaient si frais et délicieux que j’y pense encore des mois plus tard.

Sofra est un restaurant en plein air qui privilégie les légumes et s’inspire des saveurs méditerranéennes. La cuisine y est simple, mais le chef utilise des ingrédients de qualité qui font que les plats parlent d’eux-mêmes. Sofra a récemment été élu l’un des dix meilleurs restaurants d’hôtel du pays dans le classement Prix ​​du choix des lecteurs USA TODAY 10BEST et l’honneur est bien mérité.

Cocktails avec vue au Sand Bar (Le Ritz-Carlton, Naples)

Pour des repas décontractés, Gumbo Limbo propose des cocktails et des repas en plein air sur la plage. Il est difficile de battre les tacos au poisson, les hamburgers, la soupe de conque et les salades croquantes servis avec le golfe du Mexique en toile de fond, alors je n’ai pas pu résister à manger ici deux fois pendant mon séjour.

Je n’ai pas eu le temps de tester tous les restaurants, mais d’autres options incluent le restaurant italien haut de gamme de style new-yorkais, Nolita; le Lobby Bar, qui propose du champagne raffiné, des cocktails artisanaux et des petites assiettes ; Moka, un café et une confiserie ; le Sand Bar en plein air, ainsi que des steaks et des fruits de mer au Grill.

Équipements mis en valeur

Le Ritz-Carlton de Naples propose une piscine familiale et une piscine réservée aux adultes pour permettre aux clients de se détendre comme ils le souhaitent. Les deux piscines proposent un service de restauration et de boissons sur des chaises longues moelleuses. Vous pouvez également opter pour une cabane ou un bungalow climatisé avec salle de bain privée. J’adore les cabanes, mais les bungalows climatisés sont au-dessus du lot. Le salon offre l’endroit idéal pour se rafraîchir et profiter du déjeuner avec un grand canapé d’angle et une télévision. De plus, ne pas avoir à enfiler mon châle et mes tongs pour aller à la salle de bain a changé la donne.

Un bungalow climatisé au bord de la piscine du Ritz-Carlton, Naples (Le Ritz-Carlton, Naples)

Bien sûr, l’équipement le plus prisé du Ritz-Carlton de Naples était une étendue infinie de sable blanc fin. J’ai passé un après-midi entier à siroter des boissons et à faire la sieste sur une chaise longue sous un parasol au bord de l’océan. Depuis, ils ont également ajouté des bungalows au bord de l’eau.

D’une superficie de 51 000 pieds carrés, le spa est un royaume de bien-être proposant des soins spa personnalisés, un salon, un centre de remise en forme, des saunas, des hammams et un salon aquatique extérieur privé avec une piscine minérale et des bassins d’eau froide. Les soins spa intègrent des plantes et des herbes locales. Mon massage était si relaxant que je me suis endormi en cinq minutes. Je me suis senti complètement revigoré à la fin de ma séance.

Un service de navette gratuit permet de rejoindre l’établissement partenaire, le Ritz-Carlton, Tiburón, où vous trouverez des équipements tels qu’un parcours de golf de championnat et des installations adaptées aux familles, comme une rivière tranquille et des toboggans aquatiques. J’ai pensé à prendre un taxi pour y jeter un œil, mais je ne voulais pas manquer une seconde de l’expérience du Ritz-Carlton, Naples. Considérant le nombre de fois où je me suis souvenu de ces trois nuits de luxe, c’était le bon choix.