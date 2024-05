Ce complément alimentaire peut réduire l’inflammation et contrôler la glycémie

Des chercheurs de l’Université d’État de Campinas ont mené une étude impliquant 49 participants et ont découvert que la consommation quotidienne d’un complément alimentaire contenant 15 g de cette substance pendant cinq semaines améliorait le métabolisme du glucose après les repas.

L’écorce de la baie de Jaboticaba (Plinia jaboticaba), originaire de la forêt tropicale atlantique du Brésil, est souvent rejeté en raison de sa forte teneur en tanins, qui lui donne un goût piquant. Cependant, une étude publiée dans la revue Recherche nutritionnelle suggère que cette peau pourrait être très bénéfique dans la lutte contre l’obésité et le syndrome métabolique.

Menée par des chercheurs de l’Université d’État de Campinas (UNICAMP) dans l’État de São Paulo (Brésil), l’étude a montré que l’inflammation et le taux de sucre dans le sang se sont améliorés chez des volontaires souffrant d’obésité et du syndrome métabolique qui prenaient 15 g par jour de peau de jaboticaba en poudre comme aliment. supplément pendant cinq semaines.

« Les composés phénoliques et les fibres alimentaires présents dans la peau de jaboticaba ont le pouvoir de moduler le métabolisme du glucose. Nous avons observé cet effet dans des études précédentes. Cette étude s’est concentrée sur les bénéfices d’une consommation prolongée et a constaté que l’effet positif sur la glycémie s’étend jusqu’à la période qui suit un repas, c’est-à-dire jusqu’à la glycémie post-prandiale. La glycémie augmente généralement après les repas, même chez les personnes en bonne santé, même si elle revient rapidement à la normale dans ces cas-là. Quelque chose qui peut abaisser le taux de sucre dans le sang après les repas est intéressant car il aide les gens à contrôler cette variable au fil du temps et à vivre une vie plus saine », a déclaré à l’Agence FAPESP Mário Roberto Maróstica Junior, le dernier auteur de l’article et professeur à l’UNICAMP.

Dans l’étude, soutenue par la FAPESP à travers trois projets, 49 patients atteints du syndrome métabolique et d’obésité ont été divisés en deux groupes, dont l’un a pris 15 g de poudre de peeling de jaboticaba comme supplément quotidien pendant cinq semaines, tandis que l’autre a pris un placebo. . Le poids corporel, le tour de taille, la tension artérielle, les paramètres métaboliques et inflammatoires tels que l’interleukine-6 ​​(un marqueur de l’obésité et de l’inflammation systémique) ont été évalués aux semaines 0 et 5, et la glycémie a été régulièrement mesurée.

« Les principaux avantages de la prise du supplément étaient une glycémie postprandiale plus faible et une inflammation moindre. Jaboticaba ne peut pas faire de miracles, mais c’est un excellent moyen d’aider à contrôler la glycémie. Bien entendu, il doit être utilisé en conjonction avec d’autres mesures, comme une alimentation saine et de l’exercice physique », a-t-il déclaré.

Composés bioactifs

Les composés phénoliques présents dans la peau du jaboticaba comprennent des anthocyanes, qui donnent à la baie sa couleur violet foncé et améliorent le métabolisme du glucose, surtout en stimulant les cellules de l’intestin L. « Lorsque ces substances atteignent les intestins, elles entrent en contact avec les cellules L, qui libèrent un composé appelé GLP-1. [glucagon-like peptide-1]ce qui déclenche à son tour la libération de insuline par les cellules pancréatiques », a-t-il déclaré.

L’insuline libérée par le pancréas améliore l’utilisation du glucose. « C’est l’une des fonctions de l’insuline. Lorsqu’elle atteint les cellules musculaires, qui sont les principaux moteurs de l’absorption du glucose, l’insuline déclenche une cascade de signalisation qui favorise le transport du glucose dans la cellule », a-t-il déclaré.

Le syndrome métabolique est un ensemble d’altérations métaboliques et hormonales qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, notamment l’hypertension artérielle et la glycémie, l’obésité abdominale et les taux anormaux de triglycérides et de cholestérol HDL. Dans l’étude, les 49 participants atteints du syndrome métabolique présentaient au moins trois de ces cinq altérations.

L’obésité est généralement associée à des taux anormalement élevés de molécules pro-inflammatoires. «C’est comme si la personne souffrait d’une inflammation constante. Cela entrave l’action de l’insuline, de sorte que les personnes en surpoids et obèses ont tendance à devenir résistantes à l’insuline. Dans ces cas, l’insuline est généralement produite mais ne fonctionne pas correctement », a-t-il déclaré.

Un taux de sucre dans le sang anormalement élevé peut conduire au diabète de type 2 à moins qu’il ne soit traité avec des médicaments et/ou des habitudes saines et une perte de poids. « Le supplément de peeling de Jaboticaba réduit le niveau d’interleukine-6, qui joue un rôle clé dans le développement de la résistance à l’insuline et contribue à l’inflammation du tissu adipeux. Son effet positif sur la glycémie postprandiale et sur l’inflammation en fait un allié pour le traitement du syndrome métabolique », a-t-il déclaré.

Personne ne veut manger la peau de jaboticaba telle quelle en raison de son astringence, a-t-il reconnu, « mais ce problème peut être surmonté en utilisant les extraits et suppléments disponibles dans le commerce ».

Référence : « Le peeling de Jaboticaba améliore la glycémie et l’inflammation postprandiale : Un essai contrôlé randomisé chez les adultes atteints du syndrome métabolique » par Marina Vilar Geraldi, Ágatta Caroline de Souza, Marina Maintinguer Norde, Paulo Roberto Berni, Lívia Mateus Reguengo, Bruno Geloneze et Mario Roberto Marostica, 28 février 2024, Recherche nutritionnelle.

DOI : 10.1016/j.nutres.2024.02.008

L’étude a été financée par la Fondation de recherche ão Paulo.