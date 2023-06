Ce comique du nord de l’Ontario ne peut pas parler, mais il a réussi dans America’s Got Talent

Ahren Belisle ne peut pas parler parce qu’il souffre de paralysie cérébrale, mais cela n’a pas empêché le comique canadien de se faire une place sur L’Amérique a du talent.

Belisle, qui a grandi à Bonfield et North Bay dans le nord de l’Ontario, utilise une application de synthèse vocale sur son téléphone pour sa routine de scène.

Les débuts télévisés du joueur de 28 ans sur NBC L’Amérique a du talent est prévu pour mardi soir, bien que l’émission très populaire ait déjà publié son audition sur ses réseaux sociaux.

Alerte spoiler : les quatre juges ont approuvé son set et lui ont donné des votes « oui ».

« Vous avez le sens du timing et de l’humour », a déclaré le juge Howie Mandel, un compatriote canadien.

« Vous ouvrez la conversation et normalisez l’humanité et l’originalité. Et vous êtes drôle. »

Le juge de longue date Simon Cowell a demandé à Belisle s’il avait un travail de jour, ce à quoi Belisle a répondu, via son application et après une longue pause : « Je suis ingénieur. »

Cowell a déclaré que la performance allait changer sa vie.

Belisle a déclaré à CBC Matin Nord qu’il est devenu un humoriste après un voyage au Portugal.

« Je suis allé à une soirée humoristique caritative dans un café », a-t-il déclaré en utilisant son application de synthèse vocale.

« Apparemment, je chahutais et les comiques pensaient que j’étais hilarant. Alors ils m’ont dit que je devrais essayer la comédie. »

C’était il y a un an.

Belisle a dit qu’il passe beaucoup de temps à Ottawa, où il entretient de bonnes relations avec le Yuk Yuk’s Comedy Club.

Son L’Amérique a du talent L’apparition est survenue après que les producteurs ont vu une vidéo TikTok de sa routine qui était devenue virale.

« C’était beaucoup plus facile et meilleur que ce que j’imaginais », a déclaré Belisle à propos de sa performance dans l’émission.

« Je pensais que je serais soumis à de nombreuses règles et qu’ils me diraient de faire des choses, mais honnêtement, ils m’ont vraiment laissé être moi. Et si vous avez vu mon audition, ils m’ont définitivement laissé être énervé. »

Une grande partie de l’humour de Belisle découle de ses expériences de vie avec la paralysie cérébrale et de la façon dont les gens autour de lui réagissent à une personne handicapée.

Dans son sketch, par exemple, il dit qu’il avait l’habitude d’avoir le mot « handicapé » sur sa biographie sur les réseaux sociaux, et se moque d’une femme qui lui a envoyé un message disant qu’il devait changer « handicapé », ce qui est « offensant », en » désactivé. » (Dans la vidéo avec cette histoire, vous verrez la façon comique dont Belisle a géré ses commentaires.)

Belisle a déclaré que ses objectifs étaient de continuer à tourner et de faire rire les gens, et éventuellement d’obtenir sa carte verte pour travailler et se produire plus facilement aux États-Unis.

