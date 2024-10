Ce collège californien restreint l’utilisation du téléphone portable sur le campus. Est-ce que ça a réussi ?

L’un des plus gros problèmes auxquels les administrateurs de la Sutter Middle School de Folsom ont été confrontés en revenant sur le campus après les fermetures dues au COVID-19 était la prévalence de l’utilisation du téléphone portable sur le campus. Le harcèlement en ligne était un défi quotidien et les pré-étudiants – qui sont aux heures de grande écoute pour jouer et nouer des relations – étaient collés à leurs écrans pendant les heures de déjeuner, déconnectés de leurs pairs assis autour d’eux.

Quelque chose devait changer.

Le directeur Tarik McFall était l’un des principaux défenseurs de la restriction de l’utilisation du téléphone portable dans les collèges du district scolaire unifié de Folsom Cordova. Il l’avait déjà vécu, ayant dirigé l’Albert Einstein Middle School de Sacramento pour devenir un campus sans téléphone. Il avait déjà répondu aux plaintes et été témoin du succès ultime que la mise en œuvre des restrictions avait eu sur la culture du campus, et il était résolu à emmener Sutter dans la même direction.

Le district a choisi de restreindre l’utilisation du téléphone portable pendant les périodes de passage et de déjeuner au début de l’année scolaire 2022-23. Deux ans plus tard, McFall et son équipe revendiquent un grand succès pour leur école.

«La différence est palpable», a déclaré le directeur adjoint Brian Zan.

Les dirigeants du district de Folsom Cordova ont pris l’initiative de limiter l’utilisation du téléphone portable, mais le changement est imminent pour toutes les écoles publiques de Californie. En septembre, le gouverneur Gavin Newsom a signé l’AB 3216, un projet de loi rédigé par Josh Hoover, membre de l’Assemblée républicaine de Folsom, qui oblige les districts scolaires à adopter une politique visant à limiter ou interdire les téléphones sur les campus scolaires d’ici le 1er juillet 2026.

Sur la base des résultats qu’il a observés dans la mise en œuvre de la politique dans deux écoles situées aux côtés opposés du spectre socio-économique, McFall se félicite du changement à l’échelle de l’État.

« J’ai l’impression qu’il y a plutôt un côté en ce qui concerne les avantages et les inconvénients », a déclaré McFall. « Je pense que c’est une de ces choses, comme une loi sur le port de la ceinture de sécurité. Même si vous n’êtes pas d’accord, c’est mieux pour les enfants.

Le problème et comment ils l’ont résolu

Les collégiens qui reviennent sur le campus en 2021 étaient habitués à être connectés toute la journée à leurs appareils. Une année de cours en ligne et d’activités sociales en personne annulées ont engendré une dépendance à l’égard de leurs appareils, et Sutter Middle en ressentait les conséquences.

Faire face au harcèlement sur le campus est une chose, mais le gérer lorsqu’il se produit dans le cadre éphémère du monde en ligne s’est avéré presque impossible. McFall a décrit des incidents au cours desquels des étudiants ont utilisé leur téléphone pour s’enregistrer sans leur consentement, conduisant à des actes d’intimidation et courant le risque qu’une vidéo de l’école devienne virale, comme cela a été le cas sur les campus à travers le pays.

L’attachement des étudiants à leur téléphone nuisait également à leurs compétences sociales. McFall et Zan ont déclaré que les enfants étaient moins engagés les uns avec les autres pendant les périodes de déjeuner, préférant se tourner vers leurs écrans plutôt que vers une conversation en personne. Cela a entraîné des problèmes en classe, car les enfants étaient sous-socialisés et habitués au rituel consistant à sortir leur téléphone lorsqu’ils s’ennuyaient.

« Au lieu de rester assis à une table de déjeuner pour rendre visite, rire, passer un bon moment ou jouer au basket-ball et nouer des relations, c’était juste rester assis à regarder leur téléphone, et ce n’est pas bon pour l’esprit et le corps », Lindsay, professeur d’études sociales. » dit Castro.

Les étudiants socialisent pendant le déjeuner à la Sutter Middle School de Folsom jeudi. L’école interdit les téléphones portables pendant les heures de classe, y compris le déjeuner, depuis 2022.

Comme de nombreuses écoles cherchant à imposer des restrictions sur les téléphones portables, le district a initialement utilisé des pochettes Yondr, qui sécurisent les téléphones pendant la journée tout en permettant aux étudiants de garder le téléphone sur eux. McFall et son équipe ont constaté que les pochettes posaient plus de problèmes qu’elles n’en valaient la peine, car elles créaient des maux de tête supplémentaires lorsqu’il s’agissait de les surveiller.

Le côté positif de l’approche de la pochette : elle a établi un précédent clair selon lequel les téléphones portables n’étaient plus autorisés. Cela a aidé lorsque, l’année suivante, l’administration a abandonné les pochettes, pour adopter une approche plus simple selon laquelle les téléphones devaient être éteints pendant les heures de classe. De cette façon, les enseignants n’avaient pas à être responsables de la collecte des téléphones portables ou du contrôle de l’utilisation des sacs.

Il a fallu une communication cohérente de la politique aux étudiants et au personnel, mais les enseignants ont trouvé que l’effort en valait largement la peine.

« Ils sont éteints, hors de vue, loin du cœur », a déclaré Castro. « Je ne veux pas être la police téléphonique. C’est formidable, car nous pouvons désormais consacrer les 52 minutes dont nous disposons d’une cloche à l’autre à apprendre. … Ils créent, ils développent des compétences jusqu’à cette cloche.

Castro a observé une amélioration de la capacité des étudiants à se concentrer et à interagir avec le matériel de classe depuis que l’utilisation du téléphone a été interdite pendant les périodes de passage et de déjeuner.

« Quand je suis là-haut et que je dois rivaliser avec un téléphone, c’est difficile », a-t-elle déclaré. « Lorsque vous éliminez l’une des plus grandes distractions, cela les aide à se concentrer, en particulier pour les étudiants qui ont déjà du mal avec cela. »

L’application de la loi s’est avérée moins pénible que prévu. Castro a déclaré qu’elle ne savait plus qui possédait ou non un téléphone parce qu’ils ne venaient pas en classe. Les mesures disciplinaires croissantes liées à l’utilisation du téléphone sont rares, a déclaré McFall. Il a estimé qu’un seul élève avait été victime de suffisamment d’infractions pour justifier une réunion avec la famille. Sinon, les parents sont compréhensifs lorsqu’ils reçoivent un appel à la maison, a déclaré McFall, et recommandent parfois à leur enfant de tourner son téléphone vers le bureau chaque jour.

Répondre aux préoccupations des parents

Les efforts visant à interdire l’utilisation du téléphone portable pendant les heures de classe ont commencé par une communication avec les familles, qui étaient majoritairement favorables à des règles plus strictes sur les appareils. Cependant, environ 10 % des parents de Sutter étaient contre la politique avant sa mise en œuvre, citant des inquiétudes concernant la sécurité et leur capacité à communiquer avec leurs enfants, a déclaré McFall.

Cette conversation est revenue alors que Folsom Cordova Unified fait face à un nouveau défi : l’effort pour mettre en œuvre la même politique dans les lycées. Lors d’une récente réunion du conseil scolaire, le parent Earl Smith a exprimé son malaise face à la politique proposée, citant ses difficultés actuelles à communiquer avec l’école.

« Le district en général ne communique pas », a déclaré Smith après avoir évoqué la possibilité d’une fusillade dans une école. «Vous avez apporté des changements aux transports en commun et cela n’a pas été communiqué à la communauté, alors comment les enfants du secondaire se déplacent et fonctionnent-ils ?

La politique actuelle du district en matière d’appareils mobiles de la maternelle à la 8e année permet aux élèves de se rendre au bureau pour envoyer des SMS ou appeler leur famille s’ils ont besoin d’entrer en contact, et les parents peuvent appeler l’école s’ils ont besoin de joindre leur enfant. Les appareils sont également autorisés pour les élèves dont les plans d’éducation spécialisée l’exigent.

McFall affirme que, d’après son expérience, le campus est devenu plus sûr sans le lien constant entre les étudiants et leurs parents.

« Je suis administrateur depuis 11 ans et, pendant cette période, j’ai participé à la création de plusieurs plans de sécurité – aucun plan de sécurité n’oblige les enfants à utiliser leur téléphone portable pour appeler leurs parents », a-t-il déclaré. « En fait, la plupart des forces de l’ordre ne veulent pas que les files d’attente soient bloquées ou que les parents courent vers le campus (en cas d’urgence). »

Il a également déclaré que les administrateurs sont « désavantagés » lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes qui surviennent lorsque les élèves contactent leurs parents avant d’en parler à un adulte. Lorsqu’un élève est malade ou en difficulté, le personnel de l’école n’a pas la possibilité de l’aider à résoudre le problème et à établir la confiance entre l’élève et les autres adultes, a déclaré McFall.

« Cela rassure les parents lorsqu’ils viennent à l’école en sachant que quelque chose est en train d’être fait, au lieu de poser des questions auxquelles nous ne pouvons même pas répondre parce que l’élève n’est pas venu nous voir », a-t-il déclaré.

Lindsay Castro se tient jeudi dans ses études sociales de 7e année dans la classe du Sutter Middle School à Folsom. Elle a déclaré que l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable a été utile pour l’interaction des élèves en classe.

En ce qui concerne la satisfaction des étudiants, eux aussi, bien sûr, se sont plaints au début. Mais McFall pense que le corps étudiant l’a adopté et que les étudiants profitent tranquillement de l’environnement plus social. Castro a entendu des plaintes dans sa classe, mais accueille favorablement le discours dans le cadre de son cours d’études sociales.

Vidditi Khanna, élève de huitième année, a fait écho au sentiment de son directeur, affirmant que la pause de six heures sans l’appareil était agréable.

« Ne pas avoir de téléphone portable est plutôt rafraîchissant, car vous êtes loin de votre téléphone et vous n’avez pas de réseaux sociaux et autres », a-t-elle déclaré.