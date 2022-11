Ce colibri n’a pas réussi à voler vers le sud pour l’hiver, il a donc fait un tour en voiture à la place

Un minuscule colibri roux a été relâché en toute sécurité à Vancouver à la fin du mois dernier après avoir été retrouvé en train de voler autour de Prince George, à plus de 500 kilomètres au nord, bien après qu’il aurait dû migrer pour l’hiver.

L’oiseau a d’abord attiré l’attention de Clive Keen, rédacteur en chef du magazine BC Birding, lorsque sa femme Susan l’a signalé début octobre.

Selon eBird, une ressource en ligne qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des observations d’oiseaux dans le monde entier, la dernière observation enregistrée d’un roux à Prince George jusqu’à présent remonte à septembre, la plupart ayant migré vers le sud fin août.

Mais comme la ville bénéficiait d’un automne exceptionnellement chaud, Keen supposa qu’elle attendait simplement que le gel s’installe avant de décoller.

Cependant, lorsqu’il l’a revu le 26 octobre après la première chute de neige de la ville, avec des températures prévues à -15 ° C, il a commencé à s’inquiéter.

“De toute évidence, il n’allait pas survivre s’il restait”, a-t-il déclaré. “Je n’arrêtais pas de penser… ‘Tu vas sûrement comprendre l’allusion et partir vers le sud.’ Mais non, il n’arrêtait pas de traîner dans mon arbre.”

Il s’est donc tourné vers la communauté ornithologique en ligne pour concevoir un plan digne d’un dessin animé Looney Tunes pour piéger l’oiseau et le transporter en lieu sûr.

Une espèce en péril

Les colibris roux sont l’une des plus petites espèces de colibris, mesurant environ huit centimètres de long et pesant environ quatre grammes à maturité – ou, comme le dit Keen, “environ la quantité d’un centime”.

Ils passent leurs étés dans le nord-ouest du Pacifique et en Colombie-Britannique, ainsi qu’au Yukon et en Alaska, avant de migrer sur plus de 3 200 kilomètres vers le Mexique et certaines parties du sud des États-Unis pour l’hiver.

En raison de cette large gamme, les colibris roux ont été identifiés comme une “espèce de substitution” par les chercheurs de l’UBC pour mesurer les impacts du changement climatique et de la perte d’habitat, car leur subsistance dépend du bien-être d’écosystèmes plus vastes.

Un colibri roux Keen photographié au cours de l’été. (Clive Keen)

Et leur survie suscite des inquiétudes : les recherches du Refuge de Grouse Mountain pour les espèces menacées, qui suit les migrations des colibris, indiquent un déclin rapide de leur nombre.

Plus tôt cette année, le comité sur la situation des espèces en voie de disparition au Canada a recommandé qu’ils faire l’objet d’une évaluation urgente en vue d’une éventuelle inclusion sur la liste nationale des espèces en péril du Canada.

Le piège

Tout cela signifiait que les ornithologues amateurs de partout au Canada étaient très intéressés, car Keen a fourni des mises à jour sur son colibri de fin de saison dans des forums et des groupes de courriels, demandant des conseils sur ce qu’il devrait faire.

Finalement, il a fait preuve de créativité en installant une mangeoire à l’intérieur d’une cage avec une ficelle attachée à la porte. Semblable à Wile E. Coyote dans les dessins animés de Roadrunner, lui et sa femme attendaient, prêts à utiliser la ficelle pour fermer la cage une fois qu’ils avaient acquis leur cible.

Alors que la neige tombait, Clive et Anna Keen ont conçu un piège pour le colibri afin qu’ils puissent le transporter vers le sud. Un morceau de ficelle était attaché à une porte de la cage, leur permettant de la fermer rapidement une fois que l’oiseau était attiré par la mangeoire rouge vif. (Clive Keen)

Et tout comme les dessins animés, l’oiseau s’est avéré insaisissable – volant près de la cage et assis sur la ficelle, mais n’entrant pas réellement à l’intérieur. En tout, dit Keen, il a fallu 14 heures sur deux jours pour regarder et attendre que le plan réussisse.

“C’était un test d’endurance.”

Plusieurs personnes ont dit qu’elles étaient prêtes à transporter l’oiseau vers le sud ou à cotiser pour un billet d’avion, mais c’est finalement la femme de Keen qui a fait le voyage, conduisant immédiatement neuf heures pour relâcher le colibri dans un parc de Vancouver.

“Que pouvez-vous faire?” dit Susan Keen. “Vous avez cette petite chose. Si vous la laissez là, elle n’a aucune chance.”

Elle dit avoir trouvé un bouquet d’arbres abrité pour placer la mangeoire et libérer le colibri. Le couple espère qu’il survivra et peut-être retournera à Prince George – qui connaît actuellement des températures inférieures à -20 ° C – une fois que les choses se seront réchauffées l’année prochaine.

Bien que cela ait demandé beaucoup de travail, Clive Keen dit que le gain d’aider l’oiseau et de le voir de près en valait la peine.

“Je veux dire, ils pèsent à peu près le même poids qu’un insecte. C’est étonnant qu’une telle chose puisse exister”, a-t-il déclaré.