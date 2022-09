La coiffure est un art. Il faut beaucoup de patience pour trouver une coiffure cool. Et, les choses deviennent d’autant plus faciles si la personne a une bonne coupe de cheveux. Eh bien, maintenant, un coiffeur a établi un record du monde Guinness pour la coupe de cheveux la plus rapide en 47 secondes. En moyenne,

La vidéo date de février 2017, lorsque Konstantinos Koutoupis, un coiffeur d’Athènes, en Grèce, a établi le record du monde de la coupe de cheveux la plus rapide avec une tondeuse. Il a tenté et établi le record pour mettre en valeur son talent de coiffeur. La première moitié de la vidéo de 3 minutes montre que Koutoupis s’y met dès que le temps commence, et il ne s’arrête pas tant qu’il n’a pas terminé. Après exactement 47,17 secondes, le barbier s’arrête et lève les mains pour indiquer la même chose.

Besoin d’une coupe rapide ? Que diriez-vous d’un trim de 45 secondes ? 💇‍♂️ pic.twitter.com/DqeokLazg2 – Records du monde Guinness (@GWR) 4 septembre 2022

Les juges mesurent ensuite la longueur des cheveux pour vérifier si le travail a été fait correctement, après quoi son nom a été enregistré dans le Guinness World Records. La vidéo a été partagée par le détenteur du record sur Twitter avec la légende – “Besoin d’une coupe rapide ? Que diriez-vous d’une coupe de 45 secondes ? » Il a été partagé sous forme de vidéo de compilation, sur le thème des cheveux.

Dans la section des commentaires du tweet, les gens ont même remis en question le talent du coiffeur car la coupe de cheveux semblait aléatoire sans style particulier. Cependant, l’un des utilisateurs a suggéré que Guinness World Records est une plate-forme crédible et détient son titre de source d’enregistrement définitive depuis de nombreuses décennies maintenant.

Pendant ce temps, la seconde moitié de la vidéo s’est concentrée sur Keito Kawahara du Japon, qui détenait autrefois le record des cheveux les plus longs sur un adolescent au monde. Sa plus longue longueur de cheveux enregistrée était de 155,5 centimètres. Selon la vidéo, elle s’est fait couper les cheveux dès qu’elle a eu 18 ans afin d’aller à l’université. Ses cheveux ont été donnés à une organisation non gouvernementale qui fabriquait des perruques pour les enfants souffrant de perte de cheveux.

