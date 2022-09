Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Ce coiffeur donne des leçons sur la façon de discuter du changement climatique avec les clients

Exploiter les volcans du Canada pour l’énergie

La NASA enfonce un vaisseau spatial dans un astéroïde pour tester les mesures de protection de la Terre

Ce coiffeur donne des leçons sur la façon de discuter du changement climatique avec les clients

(Soumis par Paloma Rose Garcia)

Alors que les effets du changement climatique sont devenus plus graves, de nombreuses personnes sans grande influence politique ou financière se sont demandées ce qu’elles pouvaient faire pour remédier à la situation.

Paloma Rose Garcia, propriétaire d’un salon de coiffure à Sydney, en Australie, était l’une de ces personnes. Ce qu’elle a découvert, c’est que le simple fait de parler du réchauffement climatique avec les clients pouvait avoir un effet positif – et cette prise de conscience l’a amenée à créer des ateliers d’éducation et de communication sur le changement climatique pour les autres membres de sa profession.

“Alors que j’étais dans mon propre voyage personnel avec le climat et que je comprenais mieux le changement climatique et les effets qu’il a tout autour de nous, c’est devenu une conversation qui a surgi avec les invités”, a déclaré Garcia. Que sur terre.

Beaucoup de ces clients sont avec elle depuis des années et ont développé une relation profonde avec Garcia, créant un sentiment de confiance entre eux.

“J’ai eu une invitée hier et elle riait, [saying] que c’est littéralement sa relation la plus longue et la plus heureuse, la relation qu’elle a avec moi”, a déclaré Garcia.

Garcia attribue cela au fait que les coiffeurs sont des “constructeurs de relations” naturels et que le salon est un environnement décontracté et sûr pour discuter des défis de la vie, y compris le changement climatique.

“Cela peut commencer comme quelque chose de très petit. C’est aussi simple que, ‘Oh mon dieu, ce temps n’est-il pas juste fou ? C’est vraiment triste de voir les effets du changement climatique.’ C’est un simple petit commentaire ou une remarque comme ça qui peut se transformer en une plus grande conversation”, a déclaré Garcia.

Selon l’Australian Museum, le nombre de jours en Australie où températures ont battu des records de chaleur a doublé au cours des 50 dernières années. Ces dernières années, les extrêmes climatiques tels que les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt ont ravagé le pays.

“Ces incendies … c’était effrayant. Mes enfants saignaient du nez tous les jours à l’école – ils rentraient à la maison avec le nez en sang pendant environ deux mois”, a déclaré Garcia.

Des expériences comme celles-ci ont motivé Garcia à combler le fossé entre l’intérieur de son salon et ce qui se passait à l’extérieur. Elle soutient que ces discussions sont toujours individuelles et dirigées par le client. Si un client fait preuve de curiosité pour un aspect spécifique, cela ouvre la voie à une exploration plus approfondie.

Une chose que Garcia suggère souvent aux clients est de ne pas faire affaire avec des institutions qui investissent encore dans l’industrie des combustibles fossiles. C’est quelque chose qu’elle dit que les individus considèrent rarement dans le cheminement plus large vers des émissions nettes nulles.

“Quand j’ai cette conversation avec des invités, leurs yeux leur tombent littéralement de la tête”, a déclaré Garcia. Elle a expliqué qu’une fois qu’elle a dit à ses clients que les banques investissent des milliards dans l’industrie des combustibles fossiles chaque année, elles sont plus obligées d’agir.

En tant que membre de Sustainable Salons Australia, elle met tout en œuvre pour minimiser l’empreinte de son salon, ce qui inclut la réduction de la consommation d’eau et l’utilisation d’un fournisseur d’électricité qui fournit de l’électricité sans émissions.

Ses interactions positives avec les clients l’ont incitée à encourager les coiffeurs employés dans son salon à avoir des conversations similaires. Depuis, elle a animé trois ateliers sur le climat, avec des centaines de coiffeurs.

Les ateliers, dirigés à la fois par un climatologue et un spécialiste des sciences sociales, discutent de la science du changement climatique et de la manière de tenir une conversation constructive sur le sujet.

“La chose sur laquelle nous éduquons les coiffeurs est de ne pas prétendre être un expert. Ne prétendez pas être un climatologue. Vous devez en faire votre propre histoire”, a déclaré Garcia.

Son récit personnel est qu’elle a deux enfants qui essaient de rendre le monde meilleur pour leur santé et leur bien-être. Garcia a également un ami qui travaille à la construction d’une maison écologique et écoénergétique pour sa famille.

Elle a dit que ces histoires résonnent avec les clients. Sa prochaine étape consiste à déployer des ateliers dans toute l’Australie. Garcia espère cibler les grandes villes, dans le cadre d’un plan plus large visant à éduquer et à responsabiliser les coiffeurs à travers le pays.

“[Climate change] est partout dans l’actualité. Ça arrive”, a déclaré Garcia. “Mais cela ressemblait à ce gros éléphant noir dans la pièce que personne ne savait comment gérer. Mais quand je partage avec [people] des informations sur les banques, leur fournisseur d’électricité, le fait d’être vert…. Ce sont des changements tangibles qu’ils peuvent faire à la maison qui font une grande différence.”

— Danielle Piper

Commentaires des lecteurs

de Natalie Stechyson histoire sur les impacts négatifs de la floristique à l’occasion des funérailles de la reine Elizabeth, a attiré un certain nombre de réponses de lecteurs.

Bill Johnson :

“Merveilleuse pièce, alors d’accord. Et les fleurs sur le cercueil de la reine ont été disposées en utilisant des branches de chêne comme support, pas de la mousse plastique de fleuriste.”

Hélène-Marie Hubert :

“J’étais dans une ferme d’autocueillette de framboises et je parlais à la fermière de ses abeilles. Elle a mentionné que les fleurs destinées à l’industrie florale ont été manipulées au fil des ans pour qu’elles poussent sans pollen, car les clients ne veulent pas de détritus de pollen sur leurs tables, etc. De toute évidence, c’est très mauvais pour les abeilles. J’ai pensé que c’était très intéressant – quelque chose que je n’avais jamais envisagé auparavant.

Tony Hendriks :

“Bonjour, je viens de lire l’article sur l’industrie florale. Par coïncidence, cet après-midi, j’ai contacté un fournisseur de plantes en pot qui reprend les pots en plastique et leur ai demandé si nous pouvions organiser et renvoyer les pots de toutes les jardineries de notre ville. Beaucoup d’entre eux finissent à la décharge.

Vue d’ensemble : Exploiter les volcans du Canada pour produire de l’énergie

Le paysage du Canada regorge de trésors, mais l’un de ceux qui sont sous-estimés est nos volcans. Steve Grasby, chercheur principal à la Commission géologique du Canada, affirme que nous en avons en fait des centaines – et qu’ils pourraient jouer un rôle important dans la transition du pays vers une économie plus verte.

Sous les montagnes près de Whistler, en Colombie-Britannique, par exemple, d’anciens volcans chauffent des réservoirs d’eau souterrains jusqu’à 260 °C, des températures suffisamment brûlantes pour produire de l’électricité. Grasby et d’autres chercheurs de partout au Canada explorent le potentiel d’énergie géothermique du mont Meager et du mont Cayley voisin, deux points chauds littéraux dans un anneau de volcans au nord de Vancouver.

Exploiter ces montagnes pour produire de la vapeur pour produire de l’électricité n’est pas nouveau, mais des objectifs nationaux d’émissions, une technologie de forage de pointe et des incitatifs fédéraux et provinciaux pourraient en faire le moment où de tels projets décollent. Mount Meager est sur le point d’être l’un des premiers sites de ce type dans le pays à exploiter la chaleur géothermique pour produire de l’électricité. Les puits originaux sur la montagne forés il y a plus de quatre décennies – et abandonnés depuis longtemps – sont maintenant entre les mains d’une nouvelle société, qui affirme que la montagne pourrait potentiellement alimenter jusqu’à 100 000 foyers.

— Molly Segal

Lire l’article complet de Molly Segal ici .

(Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

La NASA enfonce un vaisseau spatial dans un astéroïde pour tester les mesures de protection de la Terre

(NASA/Johns Hopkins APL)

Dans ce qui semblait être une scène d’un film de science-fiction, la NASA a lancé lundi un vaisseau spatial sur un astéroïde lointain pour voir s’il pouvait déplacer son orbite – dans le cadre d’un effort visant à tester un moyen de protéger la Terre des menaces futures potentielles.

La collision s’est produite à 11,3 millions de kilomètres, le vaisseau spatial – le test de redirection de double astéroïde (DART) – s’enfonçant dans la roche à 22 500 km/h.

L’astéroïde, Dimorphos, n’était pas une menace pour notre planète, et il n’y en a aucun connu qui se dirige vers nous pendant au moins les 100 prochaines années. Cependant, les agences spatiales comme la NASA veulent être préparées en cas de menace.

L’objectif n’était pas de faire tomber Dimorphos (vu sur la photo ci-dessus) hors de son orbite, mais plutôt de modifier son orbite de 12 heures autour d’un plus gros astéroïde, Didymos, de 10 minutes.

Alors pourquoi cibler un système binaire d’astéroïdes plutôt qu’un seul astéroïde pour voir si vous pouvez changer son orbite autour du soleil ?

“Un système binaire était parfait pour ce test”, a déclaré Mallory DeCoster, scientifique principal au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dans le Maryland et membre du groupe de travail sur la modélisation d’impact DART.

D’une part, la taille de Dimorphos – environ 164 mètres de diamètre – est parfaite pour illustrer si ce serait un moyen efficace de dévier les astéroïdes qui constituent une menace pour la Terre. (Didymos mesure 780 mètres de diamètre.)

“Mais l’autre pièce est que si nous devions impacter un seul astéroïde, afin de caractériser si nous modifions son orbite, nous devrions attendre qu’il termine son orbite autour du soleil, ce qui pourrait prendre de très nombreuses années.”

L’autre avantage est que le système binaire est relativement proche de nous, astronomiquement parlant, à seulement 11 millions de kilomètres.

Le Center for Near-Earth Object Studies de la NASA indique que plus de 90% des objets géocroiseurs (NEO) plus d’un kilomètre de diamètre ont déjà été découverts . Mais cela ne signifie pas que nous sommes tirés d’affaire en ce qui concerne les astéroïdes potentiellement dangereux (PHA).

En 2013, l’astéroïde Tcheliabinsk – qui mesurait environ 20 mètres de diamètre – a explosé au-dessus de certaines parties de la Russie, blessant environ 1 000 personnes et rappelant à quel point même un petit astéroïde peut être dangereux.

La Terre vole essentiellement à travers un stand de tir dans l’espace. Il y a de petits morceaux de débris qui brûlent dans notre atmosphère sous forme de météores ; les plus grands, comme Tcheliabinsk ; et puis encore plus gros qui peuvent être catastrophiques – tous laissés par la formation de notre système solaire.

C’est pourquoi les agences spatiales aiment Nasa et le Agence spatiale européenne ont essayé de développer des moyens de dévier ou de pousser un PHA afin que son orbite change et ne représente aucune menace pour la Terre.

Mike Daly, professeur à la Lassonde School of Engineering de l’Université York à Toronto et co-chercheur sur DART, a déclaré que l’un des concepts les plus populaires est de dévier les astéroïdes avant qu’ils ne deviennent une menace réelle. Mais cela signifie que nous devons être avertis à l’avance que l’un se dirige vers nous.

“La méthode la plus simple est celle que DART utilise, qui consiste essentiellement à prendre un vaisseau spatial à grande vitesse et à le faire s’écraser sur l’astéroïde et à utiliser ce transfert d’énergie du vaisseau spatial à l’astéroïde pour le déplacer”, a-t-il déclaré.

Comme il s’agissait du premier test d’une forme de défense planétaire, les scientifiques anticipent avec impatience non seulement l’impact de l’événement lui-même, mais aussi ce qu’ils en apprendront – et, plus important encore, ce que cela pourrait signifier pour la protection de la Terre à l’avenir.

“Nous sommes vraiment la première génération qui peut se protéger de ces impacts potentiellement catastrophiques”, a déclaré Daly de l’Université York.

“Heureusement, les événements vraiment catastrophiques ne se produisent pas très souvent, mais ils pourraient se produire, et jamais auparavant nous n’avons pu changer notre destin.”

—Nicole Mortillaro

