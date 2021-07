Ce club de lecture basé dans le Bronx montre comment la communauté peut aider à créer de la richesse

Yamiesha Bell, 27 ans, a lancé un club de lecture axé sur la littératie financière personnelle et la pleine conscience il y a un an. Cloche de Yamiesha

L'année dernière, Raeshanna Mcanuff, 27 ans, une chimiste cosmétique, a demandé une augmentation pour son travail. Adam Sherif, 24 ans, qui travaille dans une agence de talents musicaux, a remboursé les premiers 30 000 $ de sa dette de prêt étudiant de 60 000 $. Jami Bish, 37 ans, travailleuse sociale, a économisé 3 000 $ pour ouvrir son premier compte d'investissement chez Vanguard et a augmenté ses cotisations à ses comptes de retraite. Siobhan Barrington, 28 ans, qui dirige une organisation à but non lucratif, a appris à mieux budgétiser ses dépenses personnelles, à investir et à surmonter une partie de la honte qu'elle ressentait à propos de l'argent. Un élément majeur de leur succès ? Un club de lecture hebdomadaire où un groupe de personnes a construit une communauté autour d'une meilleure compréhension des finances personnelles et a travaillé ensemble pour atteindre leurs objectifs.

La Chambre adopte un projet de loi pour protéger les Américains âgés sur le lieu de travail Comment ça a commencé Il y a un an, au milieu de la pandémie de coronavirus, Yamiesha Bell a décidé de créer un club de lecture intégrant la littératie financière personnelle et la pleine conscience. Bell, 27 ans, est enseignante en éducation spécialisée de 10e année au Gotham Collaborative High School dans le Bronx à New York. Elle gère également le compte Instagram L’audacieux budget, où elle détaille sa propre expérience de remboursement de 27 000 $ de dettes de carte de crédit sur sept mois et de constitution de sa propre richesse personnelle – cette année, elle a atteint son objectif de 100 000 $ de valeur nette. Commencer son processus de remboursement de la dette était solitaire, a-t-elle dit, et elle voulait partager son parcours avec une communauté. Elle voulait également aborder et éliminer les obstacles qui ont empêché les communautés noires et brunes de créer de la richesse aux États-Unis. « Je voulais que notre club de lecture soit axé sur le bien-être financier dans son ensemble et sur le bien-être, et pas seulement sur la base de chiffres », a déclaré Bell. « S’il n’y avait que des chiffres, tout le monde se débrouillerait très bien financièrement tant qu’ils avaient un salaire décent. »

Aujourd’hui, environ 15 personnes assistent régulièrement aux réunions hebdomadaires Zoom du club de lecture, et d’autres suivent les devoirs de lecture. Les membres du groupe sont âgés du début de la vingtaine à la fin de la soixantaine et sont divers en termes de sexe, de race, d’âge, de religion et d’expérience. Bell facilite la plupart des réunions et d’autres membres dirigent également le groupe à tour de rôle. À l’occasion, des conférenciers invités tels que des blogueurs sur les finances personnelles Une vie pourpre, Les Fioniers et Tracy Watson assistent pour parler au groupe. Le dernier livre lu par le groupe était « Get Good with Money » de Tiffany Aliche. Ensuite, ils liront « The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness » de Morgan Housel. Le pouvoir de la communauté En plus de discuter des livres qu’ils lisent, le groupe se tient mutuellement responsable de leurs progrès en matière de dépenses, d’épargne et d’autres objectifs financiers. Les membres sont tous encouragés à utiliser un outil de suivi des dépenses – que Bell a elle-même développé avec des feuilles Google – et ils discutent de la façon dont ils ont suivi un budget chaque semaine. Ils vérifient également les objectifs financiers personnels plus importants une fois par trimestre. Il existe également d’autres devoirs à domicile, axés sur la création et la protection de la richesse. Après avoir lu le livre d’Aliche, par exemple, chaque membre a été chargé de discuter de la planification successorale et des documents d’urgence avec les membres de sa famille. Avoir un groupe de personnes ayant des objectifs similaires peut être d’une grande aide pour le parcours financier de quiconque. Être responsable devant un groupe a aidé de nombreux membres à s’en tenir à leurs objectifs financiers.