Ce clip réconfortant montre des sauveteurs de dinde sauvant un chat des ruines après un tremblement de terre

La Turquie, la Syrie et les pays voisins ont récemment été frappés par un tremblement de terre massif, tuant des centaines de milliers de personnes et laissant de nombreuses personnes bloquées dans les décombres. Les derniers rapports suggèrent que le nombre de morts a dépassé les 15 000 en Turquie et en Syrie, et c’est une course contre la montre pour trouver des survivants. Les deux pays ont été frappés par deux séismes massifs de magnitude 7,8 et 7,5 respectivement. Cela a conduit à l’effondrement de plus de 3000 bâtiments en Turquie et en Syrie et a signalé des dommages dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale. Au milieu de tout cela, une vidéo réconfortante d’un chat sauvé des décombres quelque part en Turquie est devenue virale sur Twitter.

Le clip a été partagé avec le texte : « Un chat a été sauvé en Turquie après toute la journée. Merci, équipes de secours. Il montre la moitié inférieure d’un chat, du ventre à la queue, coincée sous les décombres. Une équipe de sauveteurs ramasse les décombres pour les sauver. La vidéo ne montrait pas si l’équipe avait réussi à sauver le mignon félin, mais le texte faisait allusion à la réussite de la mission de sauvetage.

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 8,72 lakh vues et plus de 22 000 likes. Les personnes dans les commentaires ont félicité les sauveteurs et ont prié pour les deux pays.

Tous les sauveteurs là-bas sont des anges absolus. Prendre le temps de sauver tous les êtres vivants possibles. Je vis en Amérique où je prends ma vie pour acquis. Je ne pourrais jamais assez exprimer ma gratitude pour ces gens adorables. ❤️— Kristin Gault (@kristin_gault) 7 février 2023

Je suis tellement content qu’ils l’aient sauvée. Je suppose qu’ils ont fait sortir le reste d’elle et qu’elle va bien? Puissent-ils examiner tout le monde et tous les animaux de compagnie. Envoi de plus de prières… d’énormes prières.— Amber Street (@TheAmberStreet) 7 février 2023

Nous tenons vraiment notre vie pour acquise. Ça aurait pu être nous ou un membre de la famille. Soyez reconnaissant pour votre position et diffusez ❤️— Birds 3YE (@birds3ye) 7 février 2023

Beaucoup d’autres ont continué à remercier les sauveteurs et à prier pour les habitants des pays touchés, car ces tremblements de terre ont été l’un des pires que l’humanité ait jamais vus.

