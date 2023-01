Ce clip d’un homme portant un chiot dans son sac à dos est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui

Souvent, lorsque nous parcourons nos comptes de médias sociaux, nous tombons sur d’adorables vidéos d’animaux de compagnie. Des vidéos de chiens, chiots ou adultes, ne manquent jamais d’égayer notre journée. Dans une de ces brèves vidéos qui est apparue en ligne, un homme est montré dans un train local avec un petit chiot dans son sac. De nombreux utilisateurs de médias sociaux étaient impressionnés par la vidéo après la publication de la vidéo réconfortante sur Instagram.

La vidéo virale a été partagée par une page pour animaux de compagnie appelée Pet Town et le mignon petit Labrador a été vu calmement assis dans le sac à dos d’un homme, la tête sortie au départ. L’homme et le chien semblent dormir paisiblement pendant leur trajet en train. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on peut voir la boule de poils essayer de sortir lentement du sac et de s’allonger sur le coude de l’homme pour regarder son environnement.

La vidéo a été partagée avec une légende qui disait “Pure Love”. et a amassé 21 millions de vues stupéfiantes après avoir été partagé en ligne le 6 janvier. Il a également reçu plus de 34 lakh likes. Les utilisateurs d’Instagram ont été complètement séduits et ont exprimé leurs sentiments dans la section des commentaires.

Un utilisateur a commenté : « Les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter. » Un autre utilisateur a écrit : « Je n’aime pas les chiens, mais je suis si mignon. WAHOO. » Un utilisateur commente : « Oh ! Mon Seigneur! Comme c’est mignon. Un autre utilisateur a commenté: “Tu as mon cœur mon frère.” “Patience pour quitter la destination”, écrit un utilisateur. De nombreux utilisateurs ont également laissé tomber des emojis de cœur rouge dans la zone des commentaires.

Les chiens rendent vraiment le monde plus heureux, et ils se font également d’excellents amis en raison de leur dévouement, de leur affection et de leur gentillesse inébranlables. Une charmante vidéo d’un chien profitant de sa première chute de neige de l’année est devenue virale plus tôt ce mois-ci. La vidéo montre le chien assis dans la rue, regardant le ciel et essayant de manger la neige qui tombe autour de lui.

C’est Caylex. Il profite actuellement de sa première chute de neige de l’année et veut en faire l’expérience de chaque petite partie, y compris le goût. 14/10 pic.twitter.com/DUcMNyUzR7— WeRateDogs® (@dog_rates) 3 janvier 2023

Une autre vidéo d’un chien qui est devenu populaire en ligne montrait le chien démontrant son affection pour son propriétaire tout en montrant ses capacités remarquables en s’équilibrant sur les mains du propriétaire dans le temps glacial de l’hiver.

Alors, lequel est votre préféré parmi ceux-ci ?

