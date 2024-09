Ce clavier intelligent Nintendo Switch est moins cher pour une durée limitée

Ce clavier filaire USB est destiné à être coincé entre les contrôleurs Joy-Con afin que vous puissiez saisir plus facilement des messages dans les quelques jeux prenant en charge le chat textuel. Son véritable objectif, à mon avis, est de faciliter la saisie dans l’eShop de Nintendo. Deux remarques rapides sur l’Armor3 : il ne charge pas les contrôleurs Joy-Con qui y sont connectés et son câble USB mesure 10 pieds de long, ce qui devrait supprimez la distance entre votre canapé et la station d’accueil Switch.