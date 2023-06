Ce cinéma indépendant d’Halifax a fermé il y a près de 30 ans. Mais son héritage est toujours intact

Lorsque Chris Aucoin a vu pour la première fois l’homme qui allait devenir le grand amour de sa vie, il était assis dans un sous-sol sombre et bondé du centre-ville d’Halifax.

C’était au printemps 1991 et il était au Wormwood’s Dog and Monkey Cinema, où la Nova Scotia Persons with AIDS Coalition organisait une projection du documentaire Paris brûle. Le groupe collectait des fonds pour aider ceux qui combattaient le virus, qui à l’époque était encore largement considéré comme une condamnation à mort.

Alors qu’Aucoin regardait autour du théâtre ce soir-là, il a reconnu presque toutes les personnes présentes dans la salle à guichets fermés, à l’exception d’un bel homme assis seul au dernier rang.

« Il avait les cheveux mi-longs, ce qui n’était pas la norme, une barbe pleine, pas non plus la norme, et une grosse moustache », se souvient-il.

« J’ai pensé, eh bien, peut-être qu’il est [sneaking] dans son tout premier film queer. »

Paris is Burning, réalisé par Jennie Livingston, a débuté à Halifax le 31 mai 1991. (Cinema Guide, juin 1991/Archives de la SRC)

Ce groupe d’homosexuels et de lesbiennes pour la plupart s’était réuni pour soutenir une cause importante, mais aussi pour voir le film qui fait le buzz. Paris brûle suit la scène du drag-ball Black and Latinx à New York et est depuis devenu un classique du cinéma queer.

« C’était juste un regard fascinant sur un aspect tout à fait unique de la vie queer en Amérique du Nord, qui ne m’était pas familier, et je m’attends à ce qu’il ne soit pas familier à la plupart des gens dans la salle à ce moment-là », se souvient Aucoin.

Les homosexuels vivant à Halifax savaient alors très bien qu’un film comme Paris brûle ne jouerait jamais dans les multiplexes de la ville, qui deux ans plus tôt avaient refusé de projeter le film de Martin Scorcese Dernière Tentation du Christ en Nouvelle-Écosse au milieu d’une vaste controverse suscitée par des groupes religieux.

En 1989, lorsque Empire Theatres a refusé de montrer le film de Martin Scorcese, The Last Temptation of Christ, la décision de Wormwood de projeter le film a été condamnée par un pasteur pentecôtiste de Stewiacke, en Nouvelle-Écosse. Le film a attiré de grandes foules pendant toute sa durée de 3 semaines. (The Wormwood’s Dog and Monkey Cinema Group sur Facebook/CBC Archives)

C’était un réconfort pour la communauté queer d’Halifax de savoir que, peu importe la taille d’Halifax, il y avait un endroit comme Wormwood’s où ils pouvaient voir les films dont ils n’avaient entendu parler que dans la presse gaie ou peut-être dans les journaux de Toronto, Montréal ou New York. .

Aucoin apprit bientôt que le nom de l’homme qu’il avait repéré chez Wormwood était Ben Kozak. Ils se sont retrouvés par hasard une semaine plus tard à Crystal Crescent Beach.

Alors qu’Aucoin passait devant la troisième plage, connue pour être facultative, il se débarrassa de ses vêtements et continua à marcher le long de la côte.

Quand il a repéré un berger allemand, il s’est agenouillé pour embrasser le chien et lui donner une tape sur la tête. Et puis il a levé les yeux.

« C’est Ben, allongé sur sa serviette à 30 pieds, me regardant m’occuper de ce qui s’est avéré être son chien », a déclaré Aucoin.

À gauche, Ben Kozak et Chris Aucoin le soir du Nouvel An 1991. En haut à droite, le couple à la Toronto Pride en 1993. En bas à droite, une photo prise au printemps 1998. (Soumis par Chris Aucoin)

Les deux ont passé la journée à la plage, sont rentrés ensemble et sont rapidement tombés amoureux.

« Nous avons considéré que ce jour avançait comme notre anniversaire pour le reste de notre relation », a déclaré Aucoin.

Cette nuit-là chez Wormwood était la première fois que Kozak allait au cinéma, mais au cours de leur fréquentation, le couple continuerait à y voir d’innombrables films.

« C’était une partie régulière de notre vie sociale parce qu’il était aussi un accro du cinéma », a déclaré Aucoin. « Nous allions voir des films d’art et d’essai et des films queer et des films de John Waters et à peu près tout et n’importe quoi. »

Un théâtre pour tous

Wormwood’s était un cinéma d’art et d’essai maman et pop décousu dont on se souvient encore aujourd’hui, près de 30 ans après sa fermeture définitive.

Cela faisait partie de la philosophie du théâtre de rendre les films accessibles aux communautés de tous bords.

« De la communauté queer à la communauté noire en passant par la communauté libanaise, la communauté grecque, nous finirions par montrer quelque chose qui plairait à chaque individu unique de la ville », a déclaré le copropriétaire Peter Gaskin la semaine dernière, depuis son domicile de Dartmouth. , N.-É.

En plus de nombreux films qui composaient ce que l’on appelle aujourd’hui le New Queer Cinema, Wormwood a également projeté des films de leaders de la Nouvelle Vague française comme Jean-Luc Godard. Je vous salue Marie et les premiers travaux de réalisateurs noirs révolutionnaires comme Spike Lee, sans parler du travail de cinéastes locaux comme Paul Donovan et William D. MacGillivray.

Peter Gaskin se tient devant Wormwood’s Dog and Monkey Cinema à côté d’une affiche du documentaire Hoop Dreams. (Soumis par Peter Gaskin)

Un travail d’amour

Chaque semaine, Gaskin et son équipe, y compris les programmeurs Ron Foley McDonald et Lia Rinaldo, passaient au crible des revues spécialisées pour déterminer ce qu’ils aimeraient voir venir à Halifax. Ensuite, ils commenceraient à contacter les distributeurs pour voir s’ils pouvaient faire d’une projection une réalité, ce qui pourrait être difficile à l’ère des copies de films 35 mm.

En 1988, Gaskin s’est associé à Gordon Parsons, propriétaire fondateur et ancien directeur du Festival du film de l’Atlantique, lorsque le théâtre a migré du bâtiment Khyber sur Barrington Street vers l’ancien Carpenters Hall sur Gottingen Street – où se trouve la Propeller Arcade and Brewery. aujourd’hui.

En plus d’embaucher quelques charpentiers rémunérés, Gaskin et Parsons et d’autres bénévoles de la communauté cinématographique ont construit l’essentiel du nouveau théâtre de leurs propres mains. Ils ont peint les murs, posé du contreplaqué et se sont approprié l’espace – un cinéma décousu de 150 places qui se sentait toujours comme à la maison.

Ceux qui venaient regarder un film ouvraient la porte d’entrée et descendaient une volée de marches jusqu’au sous-sol, où l’odeur du pop-corn frais et du café flottait dans le hall, avant de traverser la salle de pleurs – une invention ingénieuse qui permettait aux parents de s’échapper dans une pièce insonorisée si leurs enfants ont commencé à pleurer – et dans le théâtre.

Lia Rinaldo, aujourd’hui directrice du Devour Food Film Festival, a passé près d’une décennie à travailler chez Wormwood, à partir de l’âge de 16 ans.

Elle se souvient du dépistage Les aventures de Priscilla, reine du désert et ravissant alors que le film s’emparait du public.

Terence Stamp, Guy Pearce et Hugo Weaving jouent une paire de drag queens et une femme trans dans Les aventures de Priscilla, reine du désert. (Divertissement filmé PolyGram)

Il suit deux drag queens et une femme trans lors d’un voyage hétéroclite à travers l’Australie pour se produire dans différentes villes et devant un public homophobe.

Même alors, il était clair qu’il était destiné à une durée de vie prolongée en tant que classique culte.

« Quel film parfait ! » dit Rinaldo. « Les gens se sont déguisés, ils ont dansé dans les allées, et c’est arrivé à peu près à chaque fois. »

Un monde différent

Wormwood’s a jeté une ombre sur la scène cinématographique de Halifax, même si l’expérience cinématographique a radicalement changé au fil des ans.

En 1993, Parsons, le propriétaire fondateur, est décédé et le théâtre ne s’est jamais complètement rétabli, a déclaré Gaskin.

« Personne ne gagnait d’argent en le faisant … mais nous nous sommes beaucoup amusés, et quand Gordon est mort, une partie de ce plaisir a disparu », a-t-il déclaré.

Il a survécu à un autre déménagement, dans l’ancien cinéma Vogue sur la rue Gottingen, qui abrite aujourd’hui Global Halifax, avant de fermer définitivement en 1997.

Près de 30 ans plus tard, l’expérience cinématographique a radicalement changé.

L’ère du streaming signifie que presque tous les films auxquels un cinéphile peut penser peuvent être visionnés à la maison en quelques clics sur un bouton. Les multiplexes, quant à eux, ne se sont pas exactement diversifiés en termes de contenu, s’appuyant sur les superproductions de super-héros pour attirer le public. Les cinémas indépendants se battent bec et ongles pour leur survie.

À Halifax, seulement Cinéma à l’arc de carbone demeure, géré par un groupe indépendant sans résidence permanente, qui projette des films d’art et d’essai la plupart des week-ends au Musée d’histoire naturelle.

L’espace Wormwood se transforme à nouveau en cinéma

Au cours des dernières années, la Propeller Arcade a commencé à montrer des films dans le même sous-sol que celui de Wormwood.

Ils sont programmés par Ian Matheson, copropriétaire et gérant du bar, qui connaît bien l’histoire de l’espace.

De temps en temps, un ancien habitué de Wormwood franchira les portes, dit Matheson, et il les regardera alors qu’ils sont transportés à l’époque glorieuse du cinéma,

« Je vais les regarder s’arrêter net dans leur élan », a-t-il déclaré. « Ils se retrouvent accidentellement dans l’espace en train de regarder un film, puis tout se met en place, ce qui est une chose assez magique à voir. »

Il y a quelques semaines, une foule à guichets fermés s’est entassée au sous-sol pour assister à une projection de Transformateurs : le film, un film d’animation classique culte de 1986.

Ian Matheson s’adresse à une foule à guichets fermés avant une projection de Transformers: The Movie à la Propeller Arcade sur Gottingen Street, une ancienne maison de Wormwood’s Dog and Monkey Cinema. (Andrew Sampson/CBC)

À l’intérieur se trouvait une partie de cette même énergie délirante dont Rinaldo se souvenait chez Wormwood.

Alors qu’ils applaudissaient et riaient du commentaire en couleur de Matheson et écoutaient attentivement un homme en costume de Transformers remettre des prix avant le film, il était évident que chacun d’eux avait choisi de regarder un film vieux de plusieurs décennies en public plutôt qu’à la maison.

« Halifax est un peu affamé pour ça [experience] », a déclaré Matheson. « Il y a des endroits qui le font, mais quand ça arrive, tout le monde se concentre dessus comme un faisceau laser et ça explose. »