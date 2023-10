Ce cinéaste indien qui a déjà travaillé comme double du corps d’Akshay Kumar a réalisé le plus grand nombre de films à Rs 100 crore

Ce cinéaste qui a réalisé le plus grand nombre de films à Rs 100 crore a déjà travaillé comme double du corps d’Akshay Kumar.

Le club de 100 crores a été créé au milieu des années 2000 et, au fil du temps, le club a inclus un certain nombre de films indiens de RRR, Jawan, Singham, etc. Alors qu’un certain nombre d’acteurs sont entrés dans le club des Rs 100 crore, seuls quelques cinéastes pourraient en faire partie, et parmi eux, il y en a un qui dirige ce club.

Le cinéaste qui possède le plus grand nombre de films à Rs 100 crore est l’un des cinéastes les plus célèbres et a travaillé avec Shah Rukh Khan, Akshay Kumar et bien d’autres. Ce cinéaste a déjà joué le double du corps d’Akshay et l’a ensuite dirigé dans un film à succès. Il n’est autre que Rohit Shetty.

Rohit Shetty est le fils de MB Shetty et Ratna, un jeune artiste de Bollywood qui a joué dans des films en hindi et en kannada. Il a débuté sa carrière à l’âge de 17 ans et a travaillé comme assistant réalisateur dans Phool Aur Kaante d’Ajay Devgn. Il a ensuite travaillé avec Ajay Devgn dans Suhaag qui mettait également en vedette Akshay Kumar et jouait le double du corps d’Akshay. Il a un jour révélé la même chose dans l’émission Great Indian Laughter Challenge et a déclaré : « Pendant Suhaag, j’étais en fait son double corporel. J’ai même appris sa marche grâce à cela.

Le cinéaste a jusqu’à 9 films qui ont collecté Rs 100 crore au box-office, notamment son plus gros succès Chennai Express, qui a gagné Rs 423 crore, Sooryavanshi qui a gagné Rs 293 crore dans le monde, Singham (Rs 157 crore), Bol. Bachchan (Rs 165 crore), Singham Returns (Rs 219 crore), Dilwale (Rs 377 crore), Golmaal Again (Rs 311 crore) et Simmba (Rs 400 crore) et Golmaal 3 (Rs 162 crore).

Désormais, le cinéaste est prêt à captiver le public avec le prochain film Singham 3. Il s’agit du troisième film de la franchise Singham et du cinquième de son univers policier après Singham, Singham Again, Simmba et Sooryavanshi.

Le film met en vedette Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar et Ranveer Singh et parallèlement, le film présentera la première femme flic de l’univers policier de Rohit Shetty, Deepika Padukone.

Récemment, Rohit Shetty a partagé le premier regard enflammé de Deepika Padukone dans le rôle de Lady Singham, Shakti Shetty à l’occasion de Navaratri. Le premier look a impressionné les fans et a pris d’assaut Internet. Les fans sont désormais ravis de voir le film qui devrait sortir en salles le 15 août 2024 et affrontera Pushpa 2 d’Allu Arjun.