Ce chien se blottissant contre un humain travaillant à domicile fera fondre votre cœur

Une vidéo réconfortante d’un chien exigeant amour et attention de la part de son propriétaire qui travaille à domicile est devenue virale sur Internet. La vidéo partagée par un utilisateur nommé Buitengebieden a suscité les éloges des utilisateurs pour l’adorable chien de compagnie. Dans la vidéo, un homme travaille sur son ordinateur lorsque son chien monte sur ses genoux et le regarde avec des yeux de chiot. L’homme regarde le chien et continue de travailler. Cependant, quelques secondes plus tard, lorsque l’homme regarde à nouveau le chien, il plante un baiser, et le chien étreint adorablement son propriétaire. On peut aussi voir le chien remuer la queue. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également «Travailler à domicile».

Regardez la douce vidéo ci-dessous.

L’adorable vidéo a amassé plus de trois millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point le chien dans la vidéo était mignon et ont également loué leur relation. L’un des utilisateurs a écrit: “Je pense que ce bébé à fourrure a trouvé son seul véritable amour humain”.

Je pense que ce bébé à fourrure a trouvé son seul véritable amour humain 💕— Sue Hollis ☮🌼🎸 (@Sh60Sue) 28 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit au propriétaire que l’animal voulait jouer, “votre bébé veut jouer avec vous”.

ton bébé veut jouer avec toi🐶🤗🥰😍🙏— larmes derrière le bleu (@greenwhispe) 28 novembre 2022

Un troisième utilisateur a plaisanté en disant que le chien est plutôt envieux de l’ordinateur car il attire l’attention : “Le chien de beauté est jaloux du PC (l’animal de données). Il attire trop l’attention de l’homme”. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu, des visages souriants, des coups de foudre et de nombreux autres émojis heureux.

Le chien de beauté est jaloux sur le PC (l’animal de données) Il attire trop l’attention de l’homme 🙂— Ole Bjørn Larsen (@OleBjornL) 28 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo Internet d’un chien et de son propriétaire devient virale. Auparavant, Harsh Goenka, un industriel, a partagé une adorable vidéo d’un chien et de son propriétaire, vraiment incontournable. Un chien et son propriétaire sautent sur une terrasse qui semble faire de l’exercice dans la vidéo. Lorsque l’homme commence à sauter, le chien lui emboîte le pas. “Tu m’as fait un énorme sourire”, disait la légende à côté de la vidéo. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a accumulé plus de 74 000 vues à ce jour.

