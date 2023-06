Ce chien a survécu 5 semaines dans les montagnes du Colorado. Un randonneur l’a porté en lieu sûr

Comme ça arrive6:31Ce chien a survécu 5 semaines dans les montagnes du Colorado. Un randonneur l’a porté en lieu sûr

Zach Hackett faisait de la randonnée dans les montagnes du Colorado lorsqu’il a entendu le moindre son.

« La meilleure façon dont je peux l’expliquer est un peu, ‘Yip.’ Ce n’était pas un aboiement. Ce n’était pas un cri. C’était une sorte d’entre-deux », a déclaré Hackett. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « C’était un peu comme, ‘Hé, je suis là. Regarde-moi. Aide-moi. Sauve-moi.' »

Puis il a vu la source du cri – un petit chien noir et blanc, émacié et frissonnant sur le sol de la forêt à environ 10 mètres.

Il a su immédiatement ce qu’il avait à faire.

« Je n’ai jamais eu de question en tête. Je veux dire, si vous voyez quelqu’un dans le besoin, vous l’aidez quoi qu’il arrive, que ce soit un animal ou un humain », a-t-il déclaré. « Si j’envisageais même de le quitter, je ne pense pas que je pourrais plus jamais dormir. »

Zach Hackett faisait de la randonnée dans les montagnes du Colorado lorsqu’il a entendu un faible « Yip ». Quand il a cherché la source du son, il a vu un chien à environ trois mètres de là, derrière des arbres tombés, trop faible pour se tenir debout ou même aboyer. (Sauvetage d’animaux perdus au sommet)

Hackett se trouvait à quelque 3 600 mètres d’altitude le 14 mai lorsqu’il a repéré le chien désespéré.

Il était nouveau à Breckenridge, dans le Colorado, il n’avait donc pas vu les panneaux placardés dans toute la ville en avril concernant un chien de berger Shetland disparu nommé Riley.

Pendant ce temps, le propriétaire de Riley, Mike Krugman, avait presque abandonné tout espoir. Après tout, le toutou bien-aimé avait disparu depuis cinq semaines.

« C’est un petit chien robuste », a déclaré Krugman à Köksal. « Mais, je veux dire, nous avons des pumas, des coyotes et des ours dans la région. »‘

Il a perdu sa femme, puis son chien

Le 8 avril, Krugman a laissé sortir son chien de berger de neuf ans pour sa balade habituelle avant le dîner. Habituellement, Riley courait autour de la vaste propriété à flanc de montagne de Kurgman, se dirigeait vers la grange pour aboyer après les chevaux, puis revenait à la maison pour une bouchée.

Mais cette fois, il n’est pas revenu.

« Nous avons eu cinq pieds de neige au cours des deux derniers jours, et j’ai une clôture de cinq pieds entourant toute notre propriété », a déclaré Krugman. « J’ai marché jusqu’à l’extrémité sud de la propriété, et voilà, je n’ai pas de clôture. Elle est complètement couverte. »

Krugman a six chiens, dont Riley. Lui et sa femme, Pam, dirigeaient un centre de sauvetage pour colleys et chiens de berger, et ils finissaient souvent par adopter les cabots plus âgés pour lesquels il était plus difficile de trouver un foyer.

Pam est décédée en janvier. Krugman dit que ses amis et sa famille pensent que Riley est parti à sa recherche.

Il a appelé le Summit Lost Pet Rescue, dont les bénévoles l’ont aidé à mettre en place des affiches et des publications sur les réseaux sociaux pour Riley. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que personne n’appelait, il semblait de moins en moins probable que le chien revienne un jour.

À travers les bois, à travers une rivière

Au moment où Hackett est tombé sur Riley, le chien était à six kilomètres de chez lui et à 1 219 mètres plus haut.

Lorsque Hackett s’est approché du chien frissonnant, il s’est rendu compte qu’il n’avait même pas assez de force pour se tenir debout, et encore moins faire le dangereux voyage de retour en ville.

« Je pense qu’il était assis dans cette position depuis assez longtemps », a-t-il déclaré. « Je crois honnêtement que c’était son dernier jour là-haut. »

Alors il l’a ramassé, l’a enveloppé dans une couverture et l’a porté pendant deux heures.

« Je n’étais sur aucun sentier. Le terrain était assez difficile à traverser – beaucoup d’arbres abattus et de bâtons pointus, et c’était très raide. Il était donc beaucoup plus difficile de garder mon équilibre avec lui dans mes bras. »

Pam Krugman, la défunte épouse de Mike Krugman, à la maison avec Stitch, l’un de leurs six chiens. Avant la mort de Pam, le couple a opéré un sauvetage pour collies et chiens de berger. (Soumis par Mike Krugman)

Le plus difficile a été de transporter Riley de l’autre côté de la Blue River.

« C’est seulement jusqu’aux genoux, mais le courant est très rapide », a déclaré Hackett. « Si je devais tomber et déposer Riley là-bas, je n’aurais pas pu le sauver. »

Mais Riley ne lui a posé aucun problème.

« Il n’a pas bousculé et il n’essayait pas de sauter de mes bras. Il n’a pas fait un seul bruit », a déclaré Hackett.

Lorsque Hackett est finalement arrivé à son appartement, il faisait nuit et le refuge pour animaux du comté de Summit était fermé. Lui et sa petite amie ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder Riley à l’aise – et en vie – jusqu’au matin. Ils lui ont donné de l’eau et un bain chaud.

« J’étais très inquiet », a déclaré Hackett.

Hackett a enveloppé Riley dans une couverture et l’a ramené chez lui pendant deux heures, y compris à travers une rivière jusqu’aux genoux au crépuscule. (Sauvetage d’animaux perdus au sommet)

Le lendemain matin, il emmena le chien au refuge. C’est là qu’il a appris que Riley était là depuis plus d’un mois.

« Mon cœur s’est effondré et j’ai commencé à brailler », a déclaré Hackett.

« Juste rien n’avait de sens. Le fait qu’il ait survécu aussi longtemps, le fait que je l’ai trouvé. Comme, les chances que j’étais même là-haut ce jour-là, c’était juste, toute la situation était bien plus grande que moi. Et c’est émotionnellement vient de tout m’enlever. »

Réunis et ça fait tellement de bien

C’était aussi émouvant pour Krugman. Quand il a reçu l’appel le lendemain que Riley avait été retrouvé vivant, il pouvait à peine y croire.

« J’ai tout laissé tomber et je suis juste parti pour l’abri », a-t-il déclaré.

Summit Lost Pet Rescue a décrit la réunion comme « un beau moment » dans un post sur Facebook.

« Les miracles se produisent », a déclaré l’organisme de bienfaisance.

Hackett et sa petite amie ont donné un bain chaud à Riley après avoir ramené la créature des montagnes du Colorado à la maison. (Sauvetage d’animaux perdus au sommet)

Krugman a emmené Riley chez le vétérinaire et a appris qu’il avait perdu la moitié de son poids corporel, passant de 25 livres à 12.

Il a passé trois jours sous intraveineuse et a dû être lentement réintroduit dans la nourriture. Mais son propriétaire est heureux d’annoncer que le chien va beaucoup mieux maintenant.

« Il est de retour pour diriger la maison », a déclaré Krugman. « Il est le plus petit des six, et c’est de loin le chien alpha. »

Mike Krugman a retrouvé son chien Riley, qui a perdu la moitié de son poids en se perdant dans les bois. (Sauvetage d’animaux perdus au sommet)

Hackett a depuis commencé à faire du bénévolat chez Summit Lost Pet Rescue et a lancé une nouvelle entreprise de soins pour chiens appelée Riley’s Retreat. Il a rendu visite à Krugman et Riley plusieurs fois depuis ce jour fatidique.

« Je n’ai pas vraiment pu me reposer avant d’avoir la bonne nouvelle concernant Riley », a déclaré Hackett. « C’était l’achèvement pour moi. C’était la fin heureuse. »

Krugman n’est pas d’accord.

« Je ne dis pas que c’est la fin de l’histoire, parce que Zach fait maintenant partie de la vie de Riley et de ma vie. Et nous sommes devenus amis », a-t-il déclaré. « Et, tu sais, avoir un ami dans le comté de Summit, c’est plutôt bien. »