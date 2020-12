La loyauté et la compagnie d’un chien pour son humain ne peuvent jamais être exprimées en mots. Presque chaque jour, nous rencontrons des histoires réconfortantes sur l’amour inconditionnel que les chiens ont pour nous. Lors d’un incident récent qui a pris d’assaut Internet, nous voyons un chien nommé Fugui, qui a couru pendant plus de six miles aux côtés du convoi de mariage de sa propriétaire, Mme Fu, incapable de lui dire au revoir.

La vidéo de 51 secondes montre le chien Fugui, qui se traduit par « riche », attendant patiemment le convoi dans un village de la province du Hunan dans le sud de la Chine, puis courant avec lui. La scène émotionnelle a gagné les cœurs sur Internet dès que la vidéo est devenue virale lorsqu’elle a été publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok.

Le cabot a d’abord suivi la voiture dans laquelle son propriétaire partait puis, incapable de suivre le rythme, s’est finalement arrêté et a regardé le convoi partir.

L’organisateur de mariage qui a filmé l’adieu déchirant a dit au MailOnline que le chien a couru pendant environ 20 minutes couvrant environ 10 kilomètres (6,2 milles) pour envoyer son propriétaire de mariée récemment marié.

Selon un local, la mariée et le chien sont ensemble depuis environ deux ans avant de se marier avec son fiancé dimanche, rapporte MailOnline.

Le local a voulu rester anonyme et a déclaré au site d’information que la mariée voulait que Fugui soit mise dans la voiture avec elle pour des raisons indicibles qu’elle ne soit pas entrée dans la voiture. La pure tristesse peut être vue sur son visage alors qu’il luttait pour rester avec le convoi et s’arrêta pour les regarder partir.

Un autre internaute qui a été touché par la scène a écrit: «C’est tellement émouvant, j’ai pleuré. Veuillez bien traiter les petits animaux. Certaines personnes n’ont pas été impressionnées par le comportement de la mariée et l’ont critiquée pour ne pas avoir laissé le chien dans la voiture avec le couple.

« Je dois dire que la mariée a été dure et qu’elle continue à fonctionner comme ça », a commenté un autre utilisateur.

La mariée a rendu visite à la maison de ses parents le lendemain pour rencontrer Fugui après son mariage, a montré une autre vidéo. Dans la vidéo, on la voit caresser et jouer avec Fugui qui semble visiblement ravi de retrouver son propriétaire.

Elle a demandé au chien: «Pourquoi n’êtes-vous pas rentré chez vous comme je vous l’avais dit?» Les deux peuvent être vus courir ensemble alors qu’elle le caresse.